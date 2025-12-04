Видео
Главная Мода Самые стильные сапоги сезона 2025 — инвестиция на годы

Самые стильные сапоги сезона 2025 — инвестиция на годы

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 13:45
Сапоги, которые станут лучшей инвестицией зимы-2025 — присмотритесь
Коричневые сапоги. Фото: freepik

С наступлением холодов мы снова достаем из шкафа любимые сапоги — ту пару, которая способна собрать образ лучше любого аксессуара. Но этой зимой в центре внимания не просто классика, а высокие сапоги до колена в стиле Wally Boots. Именно их выбирают те, кто любит выглядеть стильно, но не готов жертвовать удобством.

Об этом пишет "1+1".

Читайте также:

Сапоги, которые имеют дорогой и модный вид

Wally Boots уже стали отдельным термином в модной среде. Это высокие сапоги с вытянутым носком и невысоким устойчивым каблуком. По сути перед нами — обновленная, более элегантная версия классических knee-high boots. Их легко вписать в любой гардероб: к платью миди, широким брюкам, юбке, а также к любимому oversize-пальто или пуховику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный плюс этих сапог в том, что они не заставляют выбирать между красотой и комфортом. Невысокий каблук добавляет силуэту стройности, делает ноги визуально длиннее, но при этом остается удобным даже для долгих зимних прогулок.

Материалы тоже играют свою роль. Чаще всего это гладкая кожа или мягкая замша в сдержанных тонах — черном, шоколадном, бежевом или сером. Такие оттенки хорошо сочетаются с большинством вещей в гардеробе и не требуют сложных стилизаций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стайлисты уверяют, что Wally Boots — это не прихоть одного сезона. Это та самая база, к которой возвращаешься из года в год. Они добавляют образу аккуратности, элегантности и подчеркнутой уверенности. Именно поэтому их смело можно назвать зимней инвестицией, которая всегда себя оправдывает.

Ранее мы писали о том, какие сапоги удачно стилизует в своих образах Джиджи Хадид.

Также мы сообщали, что Дженна Ортега решила задать тренд на викторианские сапоги.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
