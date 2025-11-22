Современный аутфит — широкие джинсы и сапоги в главных ролях

Светлые джинсы и сапожки. Фото: freepik

Осень всегда немного меняет темп и в настроении, и в гардеробе. Вместе с первыми холодными утрами хочется пересмотреть любимые вещи и понять, как носить их так же комфортно, как и летом. Широкие джинсы точно не стоит откладывать на дальнюю полку: стоит лишь подобрать правильную обувь. Сапоги здесь работают безотказно — делают образ собранным, добавляют высоты и даже в самый пасмурный день спасают от ощущения "пошла в чем было".

Этой осенью именно тандем wide-leg и сапог стал универсальной формулой. Ниже представлены образы, которые действительно работают в жизни, а не только на фото.

Широкие джинсы и сапоги в трендовых образах

Джинсы с кулиской и остроносые черные сапоги

Пояс на кулиске дает ту самую непринужденность, которой иногда не хватает в ежедневном образе. С остроносыми сапогами он создает интересный контраст: низ — сдержанный и четкий, верх — более мягкий и повседневный. Легкий способ освежить базовые джинсы.

Джинсы с кулиской и остроносые черные сапоги. Фото из Vogue

Светлый деним и угги

Угги — вещь на любителя, но их комфорт подкупает мгновенно. Если не хочется выглядеть слишком просто, наденьте их со светлыми широкими джинсами и классическим ремнем. Образ получается аккуратный и теплый.

Светлый деним и угги. Фото из Vogue

Бордовые джинсы и ковбойские сапоги

Бордовый деним сейчас на пике популярности, и с ковбойскими сапогами он звучит совсем по-другому — ярче и смелее. Если не любите этот цвет, то есть отличные альтернативы: темно-зеленый, графитовый или глубокий шоколад.

Бордовые джинсы и ковбойские сапоги. Фото из Vogue

Добавьте короткую кожаную куртку еще для завершенности образа.

Высокая посадка и сапоги с квадратным носком

Квадратный носок не "играет в тренды" — это уже характер. В сочетании с серыми широкими джинсами и блейзером образ получается немного строгим, но очень современным. Если добавить шелковый галстук или тонкий платок, лук заиграет еще интереснее.

Высокая посадка и сапоги с квадратным носком. Фото из Vogue

Легкий клеш и каблуки средней высоты

Клеш всегда удачно смотрится в движении, но именно каблуки усиливают этот эффект. Важно, чтобы джинсы садились на талии, а низ — мягко касался обуви, не "ломаясь" складками.

Легкий клеш и каблуки средней высоты. Фото из Vogue

Простое решение, которое делает ноги визуально длиннее.

Ранее мы писали о том, какие джинсы в 2026 году будут на пике популярности.

Также мы сообщали, какие джинсы из 2010-х снова стали актуальными в этом сезоне.