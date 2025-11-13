Джинсы, которые вернулись из 2010-х — как выглядят в современных образах

Черные джинсы-скинни. Фото из Instagram

В 2010-х эти джинсы носили буквально все, а теперь они снова актуальны. Джинсы-скинни возвращаются осенью 2025 года и чувствуют себя уверенно рядом с широкими моделями. Их даже показали в новой коллекции Celine — значит, модная история действительно повторяется.

Новини.LIVE объяснит, что делает эти джинсы такими особенными.

Тонкие линии силуэта, плотная посадка и универсальность делают скинни одной из тех вещей, которые не стареют. А главное они прекрасно сочетаются с теплыми вещами, которых осенью так хочется.

С чем носить джинсы из 2010-х

Свитер и скинни — классика с настроением

Объемный свитер добавляет образу мягкости и комфорта, а узкие джинсы уравновешивают силуэт. Идеально работает сочетание полосатого или молочного свитера с темно-синими или черными скинни. Еще как вариант можно создать образ полностью в черном цвете.

Образ с черными джинсами. Фото из Instagram

На верх подойдет длинное пальто или кожаная куртка, на ноги — высокие сапоги или лоферы. Такой лук выглядит просто, но очень элегантно.

Водолазка и джинсы

Гольф-водолазка — вещь, без которой трудно пережить холодный сезон. Черная, бежевая или серая — идеальная база для узких джинсов. Чтобы добавить шарма, накиньте поверх тренч или пальто с акцентным поясом, а к ногам подберите туфли на каблуке или лоферы. Простой рецепт для smart-casual образа, который никогда не подводит.

Стильный образ. Фото из Instagram

Шуба-тедди и скинни

Объемная искусственная шуба или пушистое тедди-пальто прекрасно балансирует обтягивающие джинсы. Под нее можно надеть базовый свитер или худи, а обуть массивные ботинки или угги. Добавьте шарф, шапку и сумку-"мешок" — чтобы получился идеальный образ для прогулок даже в самый лютый холод.

Стильный образ с молочными джинсами. Фото из Instagram

Итак, скинни вернулись не как воспоминание, а как удобная база для современных образов. И именно поэтому, похоже, останутся с нами еще надолго.

