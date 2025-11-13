Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Мода делает круг — возвращаются любимые джинсы из 2010-х

Мода делает круг — возвращаются любимые джинсы из 2010-х

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 09:25
обновлено: 08:44
Джинсы, которые вернулись из 2010-х — как выглядят в современных образах
Черные джинсы-скинни. Фото из Instagram

В 2010-х эти джинсы носили буквально все, а теперь они снова актуальны. Джинсы-скинни возвращаются осенью 2025 года и чувствуют себя уверенно рядом с широкими моделями. Их даже показали в новой коллекции Celine — значит, модная история действительно повторяется.

Новини.LIVE объяснит, что делает эти джинсы такими особенными.

Реклама
Читайте также:

Тонкие линии силуэта, плотная посадка и универсальность делают скинни одной из тех вещей, которые не стареют. А главное они прекрасно сочетаются с теплыми вещами, которых осенью так хочется.

С чем носить джинсы из 2010-х

Свитер и скинни — классика с настроением

Объемный свитер добавляет образу мягкости и комфорта, а узкие джинсы уравновешивают силуэт. Идеально работает сочетание полосатого или молочного свитера с темно-синими или черными скинни. Еще как вариант можно создать образ полностью в черном цвете.

Джинси-скінні знову носять восени 2025
Образ с черными джинсами. Фото из Instagram

На верх подойдет длинное пальто или кожаная куртка, на ноги — высокие сапоги или лоферы. Такой лук выглядит просто, но очень элегантно.

Водолазка и джинсы

Гольф-водолазка — вещь, без которой трудно пережить холодный сезон. Черная, бежевая или серая — идеальная база для узких джинсов. Чтобы добавить шарма, накиньте поверх тренч или пальто с акцентным поясом, а к ногам подберите туфли на каблуке или лоферы. Простой рецепт для smart-casual образа, который никогда не подводит.

Який образ з джинсами з 2010-го є модним в 2025
Стильный образ. Фото из Instagram

Шуба-тедди и скинни

Объемная искусственная шуба или пушистое тедди-пальто прекрасно балансирует обтягивающие джинсы. Под нее можно надеть базовый свитер или худи, а обуть массивные ботинки или угги. Добавьте шарф, шапку и сумку-"мешок" — чтобы получился идеальный образ для прогулок даже в самый лютый холод.

Теплий і стильний образ на кожен день
Стильный образ с молочными джинсами. Фото из Instagram

Итак, скинни вернулись не как воспоминание, а как удобная база для современных образов. И именно поэтому, похоже, останутся с нами еще надолго.

Ранее мы писали о модели джинсов, которая наоборот потеряла свой модный статус в этом году.

Также мы сообщали, какие еще культовые джинсы, однако уже из 80-х, снова на пике популярности.

мода тренды Джинсы стиль трендовые образы
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации