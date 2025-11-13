Джинси, які повернулися з 2010-х — який вигляд мають в сучасних образах

Чорні джинси-скінні. Фото з Instagram

У 2010-х ці джинси носили буквально всі, а тепер вони знову актуальні. Джинси-скінні повертаються восени 2025 року й почуваються впевнено поруч із широкими моделями. Їх навіть показали у новій колекції Celine — отже, модна історія справді повторюється.

Тонкі лінії силуету, щільна посадка й універсальність роблять скінні однією з тих речей, які не старіють. А головне вони чудово поєднуються з теплими речами, яких восени так хочеться.

З чим носити джинси з 2010-х

Светр і скинні — класика з настроєм

Об’ємний светр додає образу м’якості та комфорту, а вузькі джинси врівноважують силует. Ідеально працює поєднання смугастого або молочного светра з темно-синіми чи чорними скінні. Ще як варіант можна створити образ повністю в чорному кольорі.

Образ з чорними джинсами. Фото з Instagram

На верх підійде довге пальто або шкіряна куртка, на ноги — високі чоботи чи лофери. Такий лук має простий, але дуже елегантний вигляд.

Водолазка та джинси

Гольф-водолазка — річ, без якої важко пережити холодний сезон. Чорна, бежева або сіра — ідеальна база для вузьких джинсів. Щоб додати шарму, киньте поверх тренч або пальто з акцентним поясом, а до ніг підберіть туфлі на підборах чи лофери. Простий рецепт для smart-casual образу, який ніколи не підводить.

Стильний образ. Фото з Instagram

Шуба-тедді та скинні

Об’ємна штучна шуба або пухнастий тедді-пальто чудово балансує обтислі джинси. Під неї можна вдягнути базовий светр чи худі, а взути масивні черевики або уггі. Додайте шарф, шапку й сумку-"мішок" — щоб вийшов ідеальний образ для прогулянок навіть у найлютіший холод.

Стильний образ з молочними джинсами. Фото з Instagram

Отже, скінні повернулися не як спогад, а як зручна база для сучасних образів. І саме тому, схоже, залишаться з нами ще надовго.

