Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Мода робить коло — повертаються улюблені джинси з 2010-х

Мода робить коло — повертаються улюблені джинси з 2010-х

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 09:25
Оновлено: 08:44
Джинси, які повернулися з 2010-х — який вигляд мають в сучасних образах
Чорні джинси-скінні. Фото з Instagram

У 2010-х ці джинси носили буквально всі, а тепер вони знову актуальні. Джинси-скінні повертаються восени 2025 року й почуваються впевнено поруч із широкими моделями. Їх навіть показали у новій колекції Celine — отже, модна історія справді повторюється.

Новини.LIVE пояснить, що робить ці джинси такими особливими.

Реклама
Читайте також:

Тонкі лінії силуету, щільна посадка й універсальність роблять скінні однією з тих речей, які не старіють. А головне вони чудово поєднуються з теплими речами, яких восени так хочеться.

З чим носити джинси з 2010-х

Светр і скинні — класика з настроєм

Об’ємний светр додає образу м’якості та комфорту, а вузькі джинси врівноважують силует. Ідеально працює поєднання смугастого або молочного светра з темно-синіми чи чорними скінні. Ще як варіант можна створити образ повністю в чорному кольорі.  

Джинси-скінні знову носять восени 2025
Образ з чорними джинсами. Фото з Instagram

На верх підійде довге пальто або шкіряна куртка, на ноги — високі чоботи чи лофери. Такий лук має простий, але дуже елегантний вигляд.

Водолазка та джинси

Гольф-водолазка — річ, без якої важко пережити холодний сезон. Чорна, бежева або сіра — ідеальна база для вузьких джинсів. Щоб додати шарму, киньте поверх тренч або пальто з акцентним поясом, а до ніг підберіть туфлі на підборах чи лофери. Простий рецепт для smart-casual образу, який ніколи не підводить.

Який образ з джинсами з 2010-го є модним в 2025
Стильний образ. Фото з Instagram

Шуба-тедді та скинні

Об’ємна штучна шуба або пухнастий тедді-пальто чудово балансує обтислі джинси. Під неї можна вдягнути базовий светр чи худі, а взути масивні черевики або уггі. Додайте шарф, шапку й сумку-"мішок" — щоб вийшов ідеальний образ для прогулянок навіть у найлютіший холод.

Теплий і стильний образ на кожен день
Стильний образ з молочними джинсами.  Фото з Instagram

Отже, скінні повернулися не як спогад, а як зручна база для сучасних образів. І саме тому, схоже, залишаться з нами ще надовго.

Раніше ми писали про модель джинсів, яка навпаки втратила свій модний статус цього року.

Також ми повідомляли, які ще культові джинси, проте вже з 80-х, знову на піку популярності.

мода тренди Джинси стиль трендові образи
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації