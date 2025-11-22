Відео
Україна
Образи з широкими джинсами і чоботами, що вражають

Образи з широкими джинсами і чоботами, що вражають

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 17:55
Оновлено: 17:58
Сучасний аутфіт — широкі джинси та чоботи у головних ролях
Cвітлі джинси й чобітки. Фото: freepik

Осінь завжди трохи змінює темп і в настрої, і в гардеробі. Разом із першими холодними ранками хочеться переглянути улюблені речі й зрозуміти, як носити їх так само комфортно, як і влітку. Широкі джинси точно не варто відкладати на дальню полицю: варто лише підібрати правильне взуття. Чоботи тут працюють безвідмовно — роблять образ зібраним, додають висоти і навіть у найпохмуріший день рятують від відчуття "пішла в чому було".

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Цієї осені саме тандем wide-leg і чобіт став універсальною формулою. Нижче представлені образи, які справді працюють у житті, а не лише на фото.

Широкі джинси та чоботи у трендових образах

Джинси з куліскою та гостроносі чорні чоботи

Пояс на кулісці дає ту саму невимушеність, яку іноді бракує у щоденному образі. З гостроносими чоботами він створює цікавий контраст: низ — стриманий і чіткий, верх — більш м’який і повсякденний. Легкий спосіб освіжити базові джинси.

Джинси з кулісою створюють цікавий контраст
Джинси з куліскою та гостроносі чорні чоботи. Фото з Vogue

Світлий денім та уггі

Уггі — річ на любителя, але їхній комфорт підкоповує миттєво. Якщо не хочеться мати занадто простий вигляд, одягніть їх зі світлими широкими джинсами й класичним ременем. Образ виходить акуратний і теплий.

З якими джинсами носити уггі
Світлий денім та уггі. Фото з Vogue

Бордові джинси та ковбойські чоботи

Бордовий денім зараз на піку популярності, і з ковбойськими чоботами він звучить зовсім по-іншому — яскравіше і сміливіше. Якщо не любите цей колір, то є чудові альтернативи: темно-зелений, графітовий чи глибокий шоколад.

Бордові джинси носіть з ковбойськими чоботами
Бордові джинси та ковбойські чоботи. Фото з Vogue

Додайте коротку шкіряну куртку ще для завершеності образу.

Висока посадка та чоботи з квадратним носком

Квадратний носок не "грає в тренди" — це вже характер. У поєднанні з сірими широкими джинсами й блейзером образ виходить трохи строгим, але дуже сучасним. Якщо додати шовкову краватку чи тонку хустку, лук заграє ще цікавіше.

Квадратний носок в образі додає характеру
Висока посадка та чоботи з квадратним носком. Фото з Vogue

Легкий кльош та підбори середньої висоти

Кльош завжди вдалий вигляд має в русі, але саме підбори підсилюють цей ефект. Важливо, щоб джинси сідали на талії, а низ — м’яко торкався взуття, не "ламаючись" складками.

Джинси кльош вдалий тандем з підборами
Легкий кльош та підбори середньої висоти. Фото з Vogue

Просте рішення, яке робить ноги візуально довшими.

Раніше ми писали про те, які джинси у 2026 році будуть на піку популярності.

Також ми повідомляли, які джинси з 2010-х знову стали актуальними цього сезону.

мода тренди взуття Джинси стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
