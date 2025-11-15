Ефектні джинси, які пасують до всього — трендові моделі

Універсальні джинси, які зроблять будь-який образ стильним
Коричневі джинси — новий головний герой осіннього гардероба. Вони тихо, але впевнено витіснили класичний синій денім і стали улюбленцями модних дівчат по всьому світу. Теплі відтінки кави з молоком, кориці чи гіркого шоколаду додають образу глибини, роблять його більш "затишним" і водночас елегантним.
Про це пише Vogue.
У таких джинсах легко мати стильний вигляд навіть у найпохмуріший день — достатньо правильно підібрати верх.
Найефектніші джинси сезону
Джинси-"підкови"
Це беззаперечний фаворит осені. Об’ємна форма, трохи укорочена довжина й насичений шоколадний колір — саме те, що потрібно для сучасного міського стилю. Найкращий вигляд мають із простою чорною майкою, картатою сорочкою чи джинсовою курткою.
Завершити образ можна лоферами або короткими чобітками.
Прямі або вузькі джинси
Коли не хочеться експериментів — цей варіант завжди рятує. Прямі лінії, глибокий колір і легкий блиск тканини створюють витончений силует. Вони чудово поєднуються з кремовими водолазками, короткими шкіряними жакетами та вінтажними кросівками.
Широкі коричневі джинси з низькою посадкою
Якщо хочеться трохи зухвалості — це саме те, що треба. Такі джинси надають образу розслабленості, але водночас підкреслюють фігуру. Достатньо додати шкіряну куртку або об’ємний бомбер — тоді вийде образ у дусі нью-йоркських стритстайлерок.
Коричневі джинси з потертостями
Вони мають такий вигляд, ніби вже прожили кілька історій — саме в цьому їхній шарм. Такий денім дарує відчуття свободи й легкості.
Носіть їх із коротким хутряним жакетом або сірим кардиганом, доповніть черевиками у відтінках бордо чи шоколаду. Отримаєте образ, у якому хочеться гуляти цілий день і ловити компліменти.
Раніше ми писали про те, який фасон джинсів офіційно вийшов з моди, тому від нього краще відмовитися.
Також ми повідомляли, які легендарні джинси з 80-х неочікувано знову опинилися в моді.
Читайте Новини.LIVE!