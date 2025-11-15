Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Універсальні джинси, які зроблять будь-який образ стильним

Універсальні джинси, які зроблять будь-який образ стильним

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 18:10
Оновлено: 17:26
Ефектні джинси, які пасують до всього — трендові моделі
Коричневі джинси. Фото: freepik

Коричневі джинси — новий головний герой осіннього гардероба. Вони тихо, але впевнено витіснили класичний синій денім і стали улюбленцями модних дівчат по всьому світу. Теплі відтінки кави з молоком, кориці чи гіркого шоколаду додають образу глибини, роблять його більш "затишним" і водночас елегантним.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

У таких джинсах легко мати стильний вигляд навіть у найпохмуріший день — достатньо правильно підібрати верх.

Найефектніші джинси сезону

Джинси-"підкови"

Це беззаперечний фаворит осені. Об’ємна форма, трохи укорочена довжина й насичений шоколадний колір — саме те, що потрібно для сучасного міського стилю. Найкращий вигляд мають із простою чорною майкою, картатою сорочкою чи джинсовою курткою.

Джинси-"підкови" - головний фаворит осені
Джинси-"підкови". Фото з Vogue

Завершити образ можна лоферами або короткими чобітками.

Прямі або вузькі джинси

Коли не хочеться експериментів — цей варіант завжди рятує. Прямі лінії, глибокий колір і легкий блиск тканини створюють витончений силует. Вони чудово поєднуються з кремовими водолазками, короткими шкіряними жакетами та вінтажними кросівками.

Прямі джинси - це безперечна класика
Прямі джинси. Фото з Vogue

Широкі коричневі джинси з низькою посадкою

Якщо хочеться трохи зухвалості — це саме те, що треба. Такі джинси надають образу розслабленості, але водночас підкреслюють фігуру. Достатньо додати шкіряну куртку або об’ємний бомбер — тоді вийде образ у дусі нью-йоркських стритстайлерок.

Оверсайз в одязі не покидає тренди
Широкі коричневі джинси. Фото з Vogue

Коричневі джинси з потертостями

Вони мають такий вигляд, ніби вже прожили кілька історій — саме в цьому їхній шарм. Такий денім дарує відчуття свободи й легкості.

Коричневі джинси з потертостями стануть родзинкою образу
Коричневі джинси з потертостями. Фото з Vogue

Носіть їх із коротким хутряним жакетом або сірим кардиганом, доповніть черевиками у відтінках бордо чи шоколаду. Отримаєте образ, у якому хочеться гуляти цілий день і ловити компліменти.

Раніше ми писали про те, який фасон джинсів офіційно вийшов з моди, тому від нього краще відмовитися.

Також ми повідомляли, які легендарні джинси з 80-х неочікувано знову опинилися в моді.

мода тренди Джинси стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації