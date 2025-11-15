Ефектні джинси, які пасують до всього — трендові моделі

Коричневі джинси. Фото: freepik

Коричневі джинси — новий головний герой осіннього гардероба. Вони тихо, але впевнено витіснили класичний синій денім і стали улюбленцями модних дівчат по всьому світу. Теплі відтінки кави з молоком, кориці чи гіркого шоколаду додають образу глибини, роблять його більш "затишним" і водночас елегантним.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

У таких джинсах легко мати стильний вигляд навіть у найпохмуріший день — достатньо правильно підібрати верх.

Найефектніші джинси сезону

Джинси-"підкови"

Це беззаперечний фаворит осені. Об’ємна форма, трохи укорочена довжина й насичений шоколадний колір — саме те, що потрібно для сучасного міського стилю. Найкращий вигляд мають із простою чорною майкою, картатою сорочкою чи джинсовою курткою.

Джинси-"підкови". Фото з Vogue

Завершити образ можна лоферами або короткими чобітками.

Прямі або вузькі джинси

Коли не хочеться експериментів — цей варіант завжди рятує. Прямі лінії, глибокий колір і легкий блиск тканини створюють витончений силует. Вони чудово поєднуються з кремовими водолазками, короткими шкіряними жакетами та вінтажними кросівками.

Прямі джинси. Фото з Vogue

Широкі коричневі джинси з низькою посадкою

Якщо хочеться трохи зухвалості — це саме те, що треба. Такі джинси надають образу розслабленості, але водночас підкреслюють фігуру. Достатньо додати шкіряну куртку або об’ємний бомбер — тоді вийде образ у дусі нью-йоркських стритстайлерок.

Широкі коричневі джинси. Фото з Vogue

Коричневі джинси з потертостями

Вони мають такий вигляд, ніби вже прожили кілька історій — саме в цьому їхній шарм. Такий денім дарує відчуття свободи й легкості.

Коричневі джинси з потертостями. Фото з Vogue

Носіть їх із коротким хутряним жакетом або сірим кардиганом, доповніть черевиками у відтінках бордо чи шоколаду. Отримаєте образ, у якому хочеться гуляти цілий день і ловити компліменти.

Раніше ми писали про те, який фасон джинсів офіційно вийшов з моди, тому від нього краще відмовитися.

Також ми повідомляли, які легендарні джинси з 80-х неочікувано знову опинилися в моді.