Україна
Универсальные джинсы, которые сделают любой образ стильным

Универсальные джинсы, которые сделают любой образ стильным

Дата публикации 15 ноября 2025 18:10
обновлено: 17:26
Эффектные джинсы, которые подходят ко всему — трендовые модели
Коричневые джинсы. Фото: freepik

Коричневые джинсы — новый главный герой осеннего гардероба. Они тихо, но уверенно вытеснили классический синий деним и стали любимчиками модных девушек по всему миру. Теплые оттенки кофе с молоком, корицы или горького шоколада добавляют образу глубины, делают его более "уютным" и одновременно элегантным.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

В таких джинсах легко выглядеть стильно даже в самый пасмурный день — достаточно правильно подобрать верх.

Самые эффектные джинсы сезона

Джинсы-"подковы"

Это безоговорочный фаворит осени. Объемная форма, немного укороченная длина и насыщенный шоколадный цвет — именно то, что нужно для современного городского стиля. Лучше всего смотрятся с простой черной майкой, клетчатой рубашкой или джинсовой курткой.

Джинси-"підкови" - головний фаворит осені
Джинсы-"подковы". Фото из Vogue

Завершить образ можно лоферами или короткими сапожками.

Прямые или узкие джинсы

Когда не хочется экспериментов — этот вариант всегда спасает. Прямые линии, глубокий цвет и легкий блеск ткани создают изящный силуэт. Они прекрасно сочетаются с кремовыми водолазками, короткими кожаными жакетами и винтажными кроссовками.

Прямі джинси - це безперечна класика
Прямые джинсы. Фото из Vogue

Широкие коричневые джинсы с низкой посадкой

Если хочется немного дерзости — это именно то, что нужно. Такие джинсы придают образу расслабленности, но в то же время подчеркивают фигуру. Достаточно добавить кожаную куртку или объемный бомбер — тогда получится образ в духе нью-йоркских стритстайлерок.

Оверсайз в одязі не покидає тренди
Широкие коричневые джинсы. Фото из Vogue

Коричневые джинсы с потертостями

Они выглядят так, будто уже прожили несколько историй — именно в этом их шарм. Такой деним дарит ощущение свободы и легкости.

Коричневі джинси з потертостями стануть родзинкою образу
Коричневые джинсы с потертостями. Фото из Vogue

Носите их с коротким меховым жакетом или серым кардиганом, дополните ботинками в оттенках бордо или шоколада. Получите образ, в котором хочется гулять целый день и ловить комплименты.

Ранее мы писали о том, какой фасон джинсов официально вышел из моды, поэтому от него лучше отказаться.

Также мы сообщали, какие легендарные джинсы из 80-х неожиданно снова оказались в моде.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
