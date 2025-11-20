Відео
Джинси 2026 року, які замінять усі інші у вашій шафі

Джинси 2026 року, які замінять усі інші у вашій шафі

Дата публікації: 20 листопада 2025 11:15
Оновлено: 09:41
Універсальні джинси 2026 — пара, що пасує до всього
Джинси. Фото: freepik

Цієї зими прямі джинси виходять у справжні фаворити. Якщо раніше ми вибирали між десятками фасонів, то зараз усе простіше: прямі моделі — найзручніші, найтепліші й водночас найстильніші. 

Новини.LIVE розповість про перевагу прямих джинсів все.

Читайте також:

Чому саме прямі джинси — ідеальний вибір на зиму

У них комфортно рухатись, вони не обтягують ногу й не збиваються під термобілизною чи колготками. Тканина лягає рівно, не натягується, а значить краще тримає тепло. Пряма модель дає змогу носити зимове взуття будь-якої висоти: від масивних челсі до високих чобіт.

Ще один плюс їх легко стилізувати. Прямі джинси "дружать" і з об’ємними светрами, і з пуховиками, і з класичними пальтами. Вони не крадуть пропорції, не розширюють низ, а навпаки додають образу стриманої впевненості.

Прямі джинси додають образам впевненості
Прямі джинси і сірий светр. Фото з Instagram

На що звернути увагу при виборі зимових джинсів

Головний критерій — щільність деніму. Взимку тонкі моделі абсолютно не працюють, тому краще обирати товстий, щільний матеріал, який добре тримає форму. Невелика частка еластану не завадить — такі джинси приємніші в носінні й довше зберігають вигляд.

Є й більш теплий варіант — прямі утеплені джинси з фланелевою підкладкою. Вони дають можливість відмовитися від колготок у відносно легку погоду й комфортно почуватися навіть у мінус.

Кольори, які працюють саме взимку

У сезоні 2025/2026 найбільш вдалий вигляд має глибокий темний денім: індиго, опівнічний, насичений синій. Вони створюють чисту вертикаль і додають образу акуратності. Вінтажні варіанти з легкими потертостями теж доречні.

Колір джинсів має велике значення
Темний денім. Фото з Instagram

Шоколадні відтінки — тепла альтернатива класичному чорному, яка чудово поєднується з вовняними пальтами й об’ємними светрами. А світлі моделі (молочні, бежеві, сірі) найкраще працюють у тотал-луках, де нічого не вибивається з палітри.

Декор і деталі

У зимовому сезоні краще обирати спокійні моделі без розривів чи прорізів — у них банально холодно. Легкі вінтажні потертості, контрастна строчка, матова фурнітура з ефектом патини — ось те, що зараз має актуальний вигляд. На прямих джинсах доречною буде й стрілка: вона візуально витягує силует і робить образ зібранішим.

Як носити прямі джинси взимку

Прості поєднання працюють найкраще. Теплий об’ємний светр, пальто або пуховик, черевики челсі чи високі ботильйони — от і весь образ.

Прямі джинси взимку найкращий вибір
Прямі джинси в зимовому образі. Фото з Instagram

Прямі джинси легко вписуються і в повсякденні, і в більш елегантні зимові образи, тому фактично закривають одразу кілька модних "потреб".

Раніше ми писали про те, які штани цієї зими врятують від холоду.

Також ми повідомляли, з якими образами носити уггі нового сезону.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
