Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Штани, що врятують від холоду та підкреслять фігуру

Штани, що врятують від холоду та підкреслять фігуру

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 10:37
Оновлено: 09:41
Штани, у яких справді тепло — нова зимова база гардероба
Дівчина в теплих штанах. Фото: freepik

Знайти справді зручні й гарні штани на зиму — завдання, яке знайоме майже кожній. Одні моделі швидко втрачають актуальність, інші виявляються занадто легкими для морозу, а треті просто не викликають бажання носити їх щодня. У результаті ми або тягнемо з шафи минулорічні варіанти, або нескінченно гортаємо стрічку в пошуках тієї самої пари.

Щоб зекономити вам час, Cosmopolitan зібрав найвдаліші варіанти для різних стилів і настроїв на холодний сезон.

Реклама
Читайте також:

Актуальні штани на цю зиму

Коричневі джинси

Сині та чорні джинси ми давно звикли вважати базою, але цієї зими на перший план виходить коричневий відтінок. Він додає образам тепла, глибини і трохи "осіннього затишку", який не губиться навіть під пуховиком. Такі джинси легко поєднати зі світлими светрами, яскравими пальтами чи класичними лоферами — вони мають сучасний вигляд, але залишаються такими ж універсальними, як і звичні варіанти.

Коричневі джинси залишаються універсальними
Коричневі джинси. Фото з Instagram

Вельветові штани

Цей тренд неможливо оминути. Вельвет знову у грі. Сучасні фасони — ширші, м’якші, трохи грайливі, з приємною фактурою, яка одразу привертає увагу. Такі штани теплі самі по собі, тож їх можна носити навіть у холодні дні. А різноманіття кольорів — від карамелі до темно-зеленого — дозволяє підібрати пару під будь-який стиль: стриманий, яскравий або повністю casual.

Вельветові штани знову у грі
Вельветові штани в образі. Фото з Instagram

Вовняні штани

Якщо робочий дрес-код не дозволяє експериментувати, а комфорт все ж хочеться зберегти, варто звернути увагу на вовняні штани. Прямі, костюмні, палаццо — обирайте те, що відповідає вашому темпу дня. Вони не додають "офісної строгості", а навпаки, створюють відчуття зібраності без зайвих зусиль. Найпрактичніші кольори цієї зими — графітовий, приглушений беж, класичний чорний і теплий коричневий.

Вовняні штани впишуться навіть у робочий дрес-код
Вовняні штани. Фото з Instagram

Трикотажні штани

І нарешті, варіант, який хочеться носити щодня. Трикотажні штани — це про комфорт, тепло і той самий "домашній затишок", який можна взяти з собою на вулицю. Їх носять у комплекті з худі, светром чи кардиганом, або ж комбінують із блейзером та черевиками.

Які штани хочеться носити щодня
Трикотажні штани. Фото з Instagram

Тільки обирайте щільний трикотаж, який тримає форму і не розтягується після одного виходу в люди.

Раніше ми писали про те, що хітом цього року стали сучасні джинси в стилі 70-х.

Також ми повідомляли, що штани-балони стануть головним хітом зими.

мода тренди зима стиль штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації