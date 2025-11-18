Штани, у яких справді тепло — нова зимова база гардероба

Штани, що врятують від холоду та підкреслять фігуру
Знайти справді зручні й гарні штани на зиму — завдання, яке знайоме майже кожній. Одні моделі швидко втрачають актуальність, інші виявляються занадто легкими для морозу, а треті просто не викликають бажання носити їх щодня. У результаті ми або тягнемо з шафи минулорічні варіанти, або нескінченно гортаємо стрічку в пошуках тієї самої пари.
Щоб зекономити вам час, Cosmopolitan зібрав найвдаліші варіанти для різних стилів і настроїв на холодний сезон.
Актуальні штани на цю зиму
Коричневі джинси
Сині та чорні джинси ми давно звикли вважати базою, але цієї зими на перший план виходить коричневий відтінок. Він додає образам тепла, глибини і трохи "осіннього затишку", який не губиться навіть під пуховиком. Такі джинси легко поєднати зі світлими светрами, яскравими пальтами чи класичними лоферами — вони мають сучасний вигляд, але залишаються такими ж універсальними, як і звичні варіанти.
Вельветові штани
Цей тренд неможливо оминути. Вельвет знову у грі. Сучасні фасони — ширші, м’якші, трохи грайливі, з приємною фактурою, яка одразу привертає увагу. Такі штани теплі самі по собі, тож їх можна носити навіть у холодні дні. А різноманіття кольорів — від карамелі до темно-зеленого — дозволяє підібрати пару під будь-який стиль: стриманий, яскравий або повністю casual.
Вовняні штани
Якщо робочий дрес-код не дозволяє експериментувати, а комфорт все ж хочеться зберегти, варто звернути увагу на вовняні штани. Прямі, костюмні, палаццо — обирайте те, що відповідає вашому темпу дня. Вони не додають "офісної строгості", а навпаки, створюють відчуття зібраності без зайвих зусиль. Найпрактичніші кольори цієї зими — графітовий, приглушений беж, класичний чорний і теплий коричневий.
Трикотажні штани
І нарешті, варіант, який хочеться носити щодня. Трикотажні штани — це про комфорт, тепло і той самий "домашній затишок", який можна взяти з собою на вулицю. Їх носять у комплекті з худі, светром чи кардиганом, або ж комбінують із блейзером та черевиками.
Тільки обирайте щільний трикотаж, який тримає форму і не розтягується після одного виходу в люди.
