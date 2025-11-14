Відео
Штани з 70-х заполонили тренди — яку модель хочуть усі

Дата публікації: 14 листопада 2025 11:15
Оновлено: 10:41
Штани з 70-х повернулись у тренди — головна модель сезону
Штани палаццо. Фото: Instagram

В моду знову повернулися трендові штани з 70-х — палаццо. Ця модель вирізняється широким кроєм, символізуючи свободу, впевненість в собі та легкість. Стилісти зазначають, що такий фасон легко впишеться в повсякденний стиль та підійде для різних ситуацій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому штани палаццо знову на піку популярності

Палаццо поєднують в собі комфорт та універсальність. Завдяки вільному крою та високій посадці, ця модель буде підкреслювати талію. При цьому штани палаццо підійдуть для різних типів фігур. Вони візуально видовжують ноги та приховують недоліки.

Штани палаццо знову повернулись у моду
Світлі штани палаццо. Фото: Instagram

Штани палаццо підкорюють модниць універсальністю. Їх можна одягнути з сорочкою та підборами для стриманого й елегантного образу. Якщо ж обрати кеди та джемпер, то вийде затишний повсякденний лук. Така модель — це база, що має простий та красивий вигляд.

Штани палаццо знову повернулись у моду
Штани палаццо з кедами. Фото: Instagram

Найпростіший варіант, як носити палаццо, — поєднання з драпірованими блузами та взуттям на підборах. Крім того, варто звернути увагу на натуральні та напіврозорі тканини. Такий верх додаватиме ніжності вашому стилю.

Штани палаццо знову повернулись у моду
Чорні та коричневі штани палаццо. Фото: Instagram

Палаццо можуть бути виконані з різних тканин. Для легших варіантів підійдуть шовк, льон, атлас чи бавовна. А от для теплішої погоди та вечірнього виходу пасуватимуть денім, трикотаж чи костюмна тканина.

Штани палаццо знову повернулись у моду
Джинси палаццо. Фото: Instagram

Палаццо — це не просто тренд. Це штани, що можуть впевнено завоювати звання найкомфортнішого одягу у вашому гардеробі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, штани якого відтінку зараз на піку популярності. Це головний колір осені 2025.

Також ми розповідали про те, які чоботи варто обрати цього сезону. Цю пару радять усі стилісти.

