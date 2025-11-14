Штани з 70-х повернулись у тренди — головна модель сезону

Штани з 70-х заполонили тренди — яку модель хочуть усі
В моду знову повернулися трендові штани з 70-х — палаццо. Ця модель вирізняється широким кроєм, символізуючи свободу, впевненість в собі та легкість. Стилісти зазначають, що такий фасон легко впишеться в повсякденний стиль та підійде для різних ситуацій.
Чому штани палаццо знову на піку популярності
Палаццо поєднують в собі комфорт та універсальність. Завдяки вільному крою та високій посадці, ця модель буде підкреслювати талію. При цьому штани палаццо підійдуть для різних типів фігур. Вони візуально видовжують ноги та приховують недоліки.
Штани палаццо підкорюють модниць універсальністю. Їх можна одягнути з сорочкою та підборами для стриманого й елегантного образу. Якщо ж обрати кеди та джемпер, то вийде затишний повсякденний лук. Така модель — це база, що має простий та красивий вигляд.
Найпростіший варіант, як носити палаццо, — поєднання з драпірованими блузами та взуттям на підборах. Крім того, варто звернути увагу на натуральні та напіврозорі тканини. Такий верх додаватиме ніжності вашому стилю.
Палаццо можуть бути виконані з різних тканин. Для легших варіантів підійдуть шовк, льон, атлас чи бавовна. А от для теплішої погоди та вечірнього виходу пасуватимуть денім, трикотаж чи костюмна тканина.
Палаццо — це не просто тренд. Це штани, що можуть впевнено завоювати звання найкомфортнішого одягу у вашому гардеробі.
