Брюки из 70-х заполонили тренды — какую модель хотят все

Брюки из 70-х заполонили тренды — какую модель хотят все

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 11:15
обновлено: 10:41
Брюки из 70-х вернулись в тренды — главная модель сезона
Брюки палаццо. Фото: Instagram

В моду снова вернулись трендовые брюки из 70-х — палаццо. Эта модель отличается широким кроем, символизируя свободу, уверенность в себе и легкость. Стилисты отмечают, что такой фасон легко впишется в повседневный стиль и подойдет для различных ситуаций.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Почему брюки палаццо снова на пике популярности

Палаццо сочетают в себе комфорт и универсальность. Благодаря свободному крою и высокой посадке, эта модель будет подчеркивать талию. При этом брюки палаццо подойдут для разных типов фигур. Они визуально удлиняют ноги и скрывают недостатки.

Штани палаццо знову повернулись у моду
Светлые брюки палаццо. Фото: Instagram

Брюки палаццо покоряют модниц универсальностью. Их можно надеть с рубашкой и каблуками для сдержанного и элегантного образа. Если же выбрать кеды и джемпер, то получится уютный повседневный лук. Такая модель — это база, которая имеет простой и красивый вид.

Штани палаццо знову повернулись у моду
Брюки палаццо с кедами. Фото: Instagram

Самый простой вариант, как носить палаццо, — сочетание с драпированными блузами и обувью на каблуках. Кроме того, стоит обратить внимание на натуральные и полураскрытые ткани. Такой верх будет добавлять нежности вашему стилю.

Штани палаццо знову повернулись у моду
Черные и коричневые брюки палаццо. Фото: Instagram

Палаццо могут быть выполнены из разных тканей. Для более легких вариантов подойдут шелк, лен, атлас или хлопок. А вот для более теплой погоды и вечернего выхода подойдут деним, трикотаж или костюмная ткань.

Штани палаццо знову повернулись у моду
Джинсы палаццо. Фото: Instagram

Палаццо — это не просто тренд. Это брюки, которые могут уверенно завоевать звание самой комфортной одежды в вашем гардеробе.

Напомним, ранее мы писали о том, брюки какого оттенка сейчас на пике популярности. Это главный цвет осени 2025.

Также мы рассказывали о том, какие сапоги стоит выбрать в этом сезоне. Эту пару советуют все стилисты.

Ирина Савчук
Автор:
Ирина Савчук
