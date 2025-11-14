Брюки из 70-х вернулись в тренды — главная модель сезона

Брюки палаццо. Фото: Instagram

В моду снова вернулись трендовые брюки из 70-х — палаццо. Эта модель отличается широким кроем, символизируя свободу, уверенность в себе и легкость. Стилисты отмечают, что такой фасон легко впишется в повседневный стиль и подойдет для различных ситуаций.

Почему брюки палаццо снова на пике популярности

Палаццо сочетают в себе комфорт и универсальность. Благодаря свободному крою и высокой посадке, эта модель будет подчеркивать талию. При этом брюки палаццо подойдут для разных типов фигур. Они визуально удлиняют ноги и скрывают недостатки.

Брюки палаццо покоряют модниц универсальностью. Их можно надеть с рубашкой и каблуками для сдержанного и элегантного образа. Если же выбрать кеды и джемпер, то получится уютный повседневный лук. Такая модель — это база, которая имеет простой и красивый вид.

Самый простой вариант, как носить палаццо, — сочетание с драпированными блузами и обувью на каблуках. Кроме того, стоит обратить внимание на натуральные и полураскрытые ткани. Такой верх будет добавлять нежности вашему стилю.

Палаццо могут быть выполнены из разных тканей. Для более легких вариантов подойдут шелк, лен, атлас или хлопок. А вот для более теплой погоды и вечернего выхода подойдут деним, трикотаж или костюмная ткань.

Палаццо — это не просто тренд. Это брюки, которые могут уверенно завоевать звание самой комфортной одежды в вашем гардеробе.

