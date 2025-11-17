Джинси 70-х знову актуальні — стиль, що змінився з часом

Джинси. Фото: freepik

Восени 2025-го денім здається перезавантажився. Він перестав асоціюватися з бунтарством чи ностальгією — тепер це про впевненість, спокій і тиху розкіш, яку не треба підкреслювати. Те, що ще вчора було "просто зручними джинсами", сьогодні стало частиною модної мови, де кожна деталь працює на образ.

Осінньо-зимовий сезон 2025/26 знову повертається до простоти силуетів, але робить це по-своєму: поєднує м’якість ліній, мінімалізм і відлуння 70-х та 90-х. Нічого такого — лише продумані пропорції, які роблять образ зібраним.

Які джинси з минулого повертаються

Широкі моделі

Широкі джинси лишаються головною любов’ю сезону. Їхній силует — м’який, об’ємний, але не громіздкий. Такі штани рухаються разом із тілом і створюють той самий ефект легкої невимушеності. Добре працюють у поєднанні з довгими пальтами, кардиганами, об’ємними светрами чи структурованими жакетами. А якщо хочеться виділити талію — достатньо заправити сорочку або додати тонкий ремінь.

Широкі джинси в образі. Фото з Instagram

Особливий акцент цього сезону — темний індиго та денім із легким "глянцем", який додає образу дорожчого звучання.

Кльош

Кльош повернувся, але без перебільшень. Легке розширення від коліна створює красивий силует, візуально витягує лінію ніг і додає м’якості в рухах.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

У тандемі з підборами чи масивними ботильйонами ця модель має ще виграшніший вигляд. Вгорі — тонкі светри, м’який трикотаж, укорочені жакети, які підкреслюють лінію стегон. Це той випадок, коли джинси самі "збирають" образ і роблять його продуманим.

Прямі

Так звані "золота середина" — прямі джинси — повертаються на перші ролі. Вони не обтягують, але й не здаються надто вільними, тому легко адаптуються під будь-який стиль.

Прямі джинси. Фото з Instagram

З пальтом, лоферами, класичними черевиками чи тонким светром — вони тримають форму й зберігають охайний силует. Це універсальна база, яку можна носити щодня й водночас комбінувати у більш елегантних образах. Прямі моделі не залежать від трендів, тому залишаються "тихою класикою" сезону.

У сезоні осінь-зима 2025/26 денім звучить як завжди впевнено. У ньому немає поспіху й зайвих деталей — лише точні лінії, продумані пропорції та комфорт, який має по-справжньому стильний вигляд.

