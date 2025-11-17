Відео
Дата публікації: 17 листопада 2025 10:40
Оновлено: 09:29
Джинси 70-х знову актуальні — стиль, що змінився з часом
Джинси. Фото: freepik

Восени 2025-го денім здається перезавантажився. Він перестав асоціюватися з бунтарством чи ностальгією — тепер це про впевненість, спокій і тиху розкіш, яку не треба підкреслювати. Те, що ще вчора було "просто зручними джинсами", сьогодні стало частиною модної мови, де кожна деталь працює на образ.

Про це пише City Magazine.

Осінньо-зимовий сезон 2025/26 знову повертається до простоти силуетів, але робить це по-своєму: поєднує м’якість ліній, мінімалізм і відлуння 70-х та 90-х. Нічого такого — лише продумані пропорції, які роблять образ зібраним.

Які джинси з минулого повертаються

Широкі моделі

Широкі джинси лишаються головною любов’ю сезону. Їхній силует — м’який, об’ємний, але не громіздкий. Такі штани рухаються разом із тілом і створюють той самий ефект легкої невимушеності. Добре працюють у поєднанні з довгими пальтами, кардиганами, об’ємними светрами чи структурованими жакетами. А якщо хочеться виділити талію — достатньо заправити сорочку або додати тонкий ремінь.

Широкі джинси про стиль і комфорт
Широкі джинси в образі. Фото з Instagram 

Особливий акцент цього сезону — темний індиго та денім із легким "глянцем", який додає образу дорожчого звучання.

Кльош

Кльош повернувся, але без перебільшень. Легке розширення від коліна створює красивий силует, візуально витягує лінію ніг і додає м’якості в рухах.

Джинси-кльош давно повернулись і надійно закріпились в трендах
Джинси-кльош. Фото з Instagram 

У тандемі з підборами чи масивними ботильйонами ця модель має ще виграшніший вигляд. Вгорі — тонкі светри, м’який трикотаж, укорочені жакети, які підкреслюють лінію стегон. Це той випадок, коли джинси самі "збирають" образ і роблять його продуманим.

Прямі

Так звані "золота середина" — прямі джинси — повертаються на перші ролі. Вони не обтягують, але й не здаються надто вільними, тому легко адаптуються під будь-який стиль.

Прямі джинси - завжди актуальна класика
Прямі джинси. Фото з Instagram 

З пальтом, лоферами, класичними черевиками чи тонким светром — вони тримають форму й зберігають охайний силует. Це універсальна база, яку можна носити щодня й водночас комбінувати у більш елегантних образах. Прямі моделі не залежать від трендів, тому залишаються "тихою класикою" сезону.

У сезоні осінь-зима 2025/26 денім звучить як завжди впевнено. У ньому немає поспіху й зайвих деталей — лише точні лінії, продумані пропорції та комфорт, який має по-справжньому стильний вигляд.

Раніше ми писали про те, які джинси з 2010-х повертаються в тренди.

Також ми повідомляли, з чим носити чорні джинси, щоб мати оригінальний вигляд.

мода тренди Джинси стиль штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
