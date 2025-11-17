Джинсы 70-х снова актуальны — стиль, изменившийся со временем

Джинсы. Фото: freepik

Осенью 2025-го деним кажется перезагрузился. Он перестал ассоциироваться с бунтарством или ностальгией — теперь это про уверенность, спокойствие и тихую роскошь, которую не нужно подчеркивать. То, что еще вчера было "просто удобными джинсами", сегодня стало частью модного языка, где каждая деталь работает на образ.

Осенне-зимний сезон 2025/26 снова возвращается к простоте силуэтов, но делает это по-своему: сочетает мягкость линий, минимализм и отголоски 70-х и 90-х. Ничего такого — только продуманные пропорции, которые делают образ собранным.

Какие джинсы из прошлого возвращаются

Широкие модели

Широкие джинсы остаются главной любовью сезона. Их силуэт — мягкий, объемный, но не громоздкий. Такие брюки двигаются вместе с телом и создают тот самый эффект легкой непринужденности. Хорошо работают в сочетании с длинными пальто, кардиганами, объемными свитерами или структурированными жакетами. А если хочется выделить талию — достаточно заправить рубашку или добавить тонкий ремень.

Особый акцент этого сезона — темный индиго и деним с легким "глянцем", который придает образу более дорогое звучание.

Клеш

Клеш вернулся, но без преувеличений. Легкое расширение от колена создает красивый силуэт, визуально вытягивает линию ног и добавляет мягкости в движениях.

В тандеме с каблуками или массивными ботильонами эта модель выглядит еще выигрышнее. Вверху — тонкие свитера, мягкий трикотаж, укороченные жакеты, которые подчеркивают линию бедер. Это тот случай, когда джинсы сами "собирают" образ и делают его продуманным.

Прямые

Так называемые "золотая середина" — прямые джинсы — возвращаются на первые роли. Они не обтягивают, но и не кажутся слишком свободными, поэтому легко адаптируются под любой стиль.

С пальто, лоферами, классическими ботинками или тонким свитером — они держат форму и сохраняют опрятный силуэт. Это универсальная база, которую можно носить каждый день и одновременно комбинировать в более элегантных образах. Прямые модели не зависят от трендов, поэтому остаются "тихой классикой" сезона.

В сезоне осень-зима 2025/26 деним звучит как всегда уверенно. В нем нет спешки и лишних деталей — только точные линии, продуманные пропорции и комфорт, который выглядит по-настоящему стильно.

