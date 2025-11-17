Видео
Хит этого года — модернизированные джинсы из 70-х в тренде

Хит этого года — модернизированные джинсы из 70-х в тренде

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 10:40
обновлено: 09:29
Джинсы 70-х снова актуальны — стиль, изменившийся со временем
Джинсы. Фото: freepik

Осенью 2025-го деним кажется перезагрузился. Он перестал ассоциироваться с бунтарством или ностальгией — теперь это про уверенность, спокойствие и тихую роскошь, которую не нужно подчеркивать. То, что еще вчера было "просто удобными джинсами", сегодня стало частью модного языка, где каждая деталь работает на образ.

Об этом пишет City Magazine.

Осенне-зимний сезон 2025/26 снова возвращается к простоте силуэтов, но делает это по-своему: сочетает мягкость линий, минимализм и отголоски 70-х и 90-х. Ничего такого — только продуманные пропорции, которые делают образ собранным.

Какие джинсы из прошлого возвращаются

Широкие модели

Широкие джинсы остаются главной любовью сезона. Их силуэт — мягкий, объемный, но не громоздкий. Такие брюки двигаются вместе с телом и создают тот самый эффект легкой непринужденности. Хорошо работают в сочетании с длинными пальто, кардиганами, объемными свитерами или структурированными жакетами. А если хочется выделить талию — достаточно заправить рубашку или добавить тонкий ремень.

Широкі джинси про стиль і комфорт
Широкие джинсы в образе. Фото из Instagram

Особый акцент этого сезона — темный индиго и деним с легким "глянцем", который придает образу более дорогое звучание.

Клеш

Клеш вернулся, но без преувеличений. Легкое расширение от колена создает красивый силуэт, визуально вытягивает линию ног и добавляет мягкости в движениях.

Джинси-кльош давно повернулись і надійно закріпились в трендах
Джинсы-клеш. Фото из Instagram

В тандеме с каблуками или массивными ботильонами эта модель выглядит еще выигрышнее. Вверху — тонкие свитера, мягкий трикотаж, укороченные жакеты, которые подчеркивают линию бедер. Это тот случай, когда джинсы сами "собирают" образ и делают его продуманным.

Прямые

Так называемые "золотая середина" — прямые джинсы — возвращаются на первые роли. Они не обтягивают, но и не кажутся слишком свободными, поэтому легко адаптируются под любой стиль.

Прямі джинси - завжди актуальна класика
Прямые джинсы. Фото из Instagram

С пальто, лоферами, классическими ботинками или тонким свитером — они держат форму и сохраняют опрятный силуэт. Это универсальная база, которую можно носить каждый день и одновременно комбинировать в более элегантных образах. Прямые модели не зависят от трендов, поэтому остаются "тихой классикой" сезона.

В сезоне осень-зима 2025/26 деним звучит как всегда уверенно. В нем нет спешки и лишних деталей — только точные линии, продуманные пропорции и комфорт, который выглядит по-настоящему стильно.

Ранее мы писали о том, какие джинсы из 2010-х возвращаются в тренды.

Также мы сообщали, с чем носить черные джинсы, чтобы выглядеть оригинально.

мода тренды Джинсы стиль штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
