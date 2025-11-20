Универсальные джинсы 2026 — пара, подходящая ко всему

Джинсы. Фото: freepik

Этой зимой прямые джинсы выходят в настоящие фавориты. Если раньше мы выбирали между десятками фасонов, то сейчас все проще: прямые модели — самые удобные, самые теплые и одновременно самые стильные.

Новини.LIVE расскажет о преимуществе прямых джинсов все.

Реклама

Читайте также:

Почему именно прямые джинсы — идеальный выбор на зиму

В них комфортно двигаться, они не обтягивают ногу и не сбиваются под термобельем или колготками. Ткань ложится ровно, не натягивается, а значит лучше держит тепло. Прямая модель позволяет носить зимнюю обувь любой высоты: от массивных челси до высоких сапог.

Еще один плюс их легко стилизовать. Прямые джинсы "дружат" и с объемными свитерами, и с пуховиками, и с классическими пальто. Они не скрадывают пропорции, не расширяют низ, а наоборот добавляют образу сдержанной уверенности.

Прямые джинсы и серый свитер. Фото из Instagram

На что обратить внимание при выборе зимних джинсов

Главный критерий — плотность денима. Зимой тонкие модели совершенно не работают, поэтому лучше выбирать толстый, плотный материал, который хорошо держит форму. Небольшая доля эластана не помешает — такие джинсы приятнее в носке и дольше сохраняют вид.

Есть и более теплый вариант — прямые утепленные джинсы с фланелевой подкладкой. Они дают возможность отказаться от колготок в относительно легкую погоду и комфортно чувствовать себя даже в минус.

Цвета, которые работают именно зимой

В сезоне 2025/2026 наиболее удачно смотрится глубокий темный деним: индиго, полуночный, насыщенный синий. Они создают чистую вертикаль и добавляют образу аккуратности. Винтажные варианты с легкими потертостями тоже уместны.

Темный деним. Фото из Instagram

Шоколадные оттенки — теплая альтернатива классическому черному, которая отлично сочетается с шерстяными пальто и объемными свитерами. А светлые модели (молочные, бежевые, серые) лучше всего работают в тотал-луках, где ничего не выбивается из палитры.

Декор и детали

В зимнем сезоне лучше выбирать спокойные модели без разрывов или прорезей — в них банально холодно. Легкие винтажные потертости, контрастная строчка, матовая фурнитура с эффектом патины — вот то, что сейчас выглядит актуально. На прямых джинсах уместна будет и стрелка: она визуально вытягивает силуэт и делает образ более собранным.

Как носить прямые джинсы зимой

Простые сочетания работают лучше всего. Теплый объемный свитер, пальто или пуховик, ботинки челси или высокие ботильоны — вот и весь образ.

Прямые джинсы в зимнем образе. Фото из Instagram

Прямые джинсы легко вписываются и в повседневные, и в более элегантные зимние образы, поэтому фактически закрывают сразу несколько модных "потребностей".

Ранее мы писали о том, какие брюки этой зимой спасут от холода.

Также мы сообщали, с какими образами носить угги нового сезона.