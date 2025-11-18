Видео
Україна
Видео

Брюки, которые спасут от холода и подчеркнут фигуру

Дата публикации 18 ноября 2025 10:37
обновлено: 09:41
Брюки, в которых действительно тепло — новая зимняя база гардероба
Девушка в теплых штанах. Фото: freepik

Найти действительно удобные и красивые брюки на зиму — задача, которая знакома почти каждой. Одни модели быстро теряют актуальность, другие оказываются слишком легкими для мороза, а третьи просто не вызывают желания носить их ежедневно. В результате мы либо тянем из шкафа прошлогодние варианты, либо бесконечно листаем ленту в поисках той самой пары.

Чтобы сэкономить вам время, Cosmopolitan собрал самые удачные варианты для разных стилей и настроений в холодное время года.

Читайте также:

Актуальные брюки на эту зиму

Коричневые джинсы

Синие и черные джинсы мы давно привыкли считать базой, но этой зимой на первый план выходит коричневый оттенок. Он добавляет образам тепла, глубины и немного "осеннего уюта", который не теряется даже под пуховиком. Такие джинсы легко сочетаются со светлыми свитерами, яркими пальто или классическими лоферами — они выглядят современно, но остаются такими же универсальными, как и привычные варианты.

Коричневі джинси залишаються універсальними
Коричневые джинсы. Фото из Instagram

Вельветовые брюки

Этот тренд невозможно обойти стороной. Вельвет снова в игре. Современные фасоны — шире, мягче, немного игривые, с приятной фактурой, которая сразу привлекает внимание. Такие брюки теплые сами по себе, поэтому их можно носить даже в холодные дни. А многообразие цветов — от карамели до темно-зеленого — позволяет подобрать пару под любой стиль: сдержанный, яркий или полностью casual.

Вельветові штани знову у грі
Вельветовые брюки в образе. Фото из Instagram

Шерстяные брюки

Если рабочий дресс-код не позволяет экспериментировать, а комфорт все же хочется сохранить, стоит обратить внимание на шерстяные брюки. Прямые, костюмные, палаццо — выбирайте то, что соответствует вашему темпу дня. Они не добавляют "офисной строгости", а наоборот, создают ощущение собранности без лишних усилий. Самые практичные цвета этой зимы — графитовый, приглушенный беж, классический черный и теплый коричневый.

Вовняні штани впишуться навіть у робочий дрес-код
Шерстяные брюки. Фото из Instagram

Трикотажные брюки

И наконец, вариант, который хочется носить каждый день. Трикотажные брюки — это про комфорт, тепло и тот самый "домашний уют", который можно взять с собой на улицу. Их носят в комплекте с худи, свитером или кардиганом, или же комбинируют с блейзером и ботинками.

Які штани хочеться носити щодня
Трикотажные брюки. Фото из Instagram

Только выбирайте плотный трикотаж, который держит форму и не растягивается после одного выхода в люди.

Ранее мы писали о том, что хитом этого года стали современные джинсы в стиле 70-х.

Также мы сообщали, что брюки-баллоны станут главным хитом зимы.

мода тренды зима стиль штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
