Доступная мода 2026 — кроссовки, повторяющие стиль пары года

Новые кроссовки 2026 — выгодная замена популярной пары года
На рынке обуви произошел тихий сдвиг, который сначала заметили редакторы, а теперь уже и обычные покупатели. Модели стали сдержаннее, легче и кажется вернулись к базовым формам. И именно эта простота неожиданно превратилась в один из самых заметных трендов года.
Кроссовки, которые меняют городской стиль
Минималистичные кроссовки сейчас можно узнать издалека. В верхней части ничего лишнего: шнуровка, несколько аккуратных деталей и иногда контрастная вставка из замши или нейлона, которая скорее подчеркивает форму, чем привлекает внимание сама по себе.
Первыми на такую эстетику обратили внимание именно дизайнерские бренды. Они вернули в моду ретро-силуэты. Самым ярким примером стали пары Dries Van Noten, которые фактически задали тон. После этого волна докатилась до крупных спортивных брендов, а затем до массмаркета. И вот уже то, что еще недавно казалось "профессиональной" модной темой, теперь висит в любом магазине. Ретро-кроссовки перестали быть экспериментом, а скорее стали привычной основой гардероба.
Одним из самых внимательных игроков в этом процессе стал COS. Бренд среагировал быстро — буквально в тот момент, когда интерес к минималистичным моделям только начал расти. Ровная подошва у этих кроссовок усиливает впечатление целостности, а отсутствие избыточных деталей позволяет "дышать" самой форме.
На фото с продуктовой страницы COS хорошо видно, как эти модели работают в разных комбинациях. Они естественно "становятся" под джинсы, широкие брюки, классические пальто и минималистичные куртки.
Интересно и то, как бренд подошел к цветовой палитре. Кроссовки представлены в насыщенных, "вкусных" оттенках: темный шоколад, глубокий рубиновый, нефритовый, хаки, темно-синий, капучино. А еще классический черный и меловой. Такая сдержанная палитра делает модель универсальной, не слишком привязанной к сезону или конкретной стилистике.
