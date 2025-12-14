Доступная мода 2026 — кроссовки, повторяющие стиль пары года

Белые кроссовки. Фото: freepik

На рынке обуви произошел тихий сдвиг, который сначала заметили редакторы, а теперь уже и обычные покупатели. Модели стали сдержаннее, легче и кажется вернулись к базовым формам. И именно эта простота неожиданно превратилась в один из самых заметных трендов года.

Минималистичные кроссовки сейчас можно узнать издалека. В верхней части ничего лишнего: шнуровка, несколько аккуратных деталей и иногда контрастная вставка из замши или нейлона, которая скорее подчеркивает форму, чем привлекает внимание сама по себе.

Dries Van Noten. Фото из Vogue

Первыми на такую эстетику обратили внимание именно дизайнерские бренды. Они вернули в моду ретро-силуэты. Самым ярким примером стали пары Dries Van Noten, которые фактически задали тон. После этого волна докатилась до крупных спортивных брендов, а затем до массмаркета. И вот уже то, что еще недавно казалось "профессиональной" модной темой, теперь висит в любом магазине. Ретро-кроссовки перестали быть экспериментом, а скорее стали привычной основой гардероба.

COS. Фото из Vogue

Одним из самых внимательных игроков в этом процессе стал COS. Бренд среагировал быстро — буквально в тот момент, когда интерес к минималистичным моделям только начал расти. Ровная подошва у этих кроссовок усиливает впечатление целостности, а отсутствие избыточных деталей позволяет "дышать" самой форме.

На фото с продуктовой страницы COS хорошо видно, как эти модели работают в разных комбинациях. Они естественно "становятся" под джинсы, широкие брюки, классические пальто и минималистичные куртки.

Кроссовки от COS в образе. Фото из Vogue

Интересно и то, как бренд подошел к цветовой палитре. Кроссовки представлены в насыщенных, "вкусных" оттенках: темный шоколад, глубокий рубиновый, нефритовый, хаки, темно-синий, капучино. А еще классический черный и меловой. Такая сдержанная палитра делает модель универсальной, не слишком привязанной к сезону или конкретной стилистике.

