Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Главная неожиданность сезона — какую обувь все вдруг захотели

Главная неожиданность сезона — какую обувь все вдруг захотели

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 13:17
Неожиданный тренд в обуви 2026 — модель, вернувшаяся в игру
Девушка в стильных дерби. Фото: freepik

Если кроссовки когда-то и уступят место в нашем гардеробе, то дерби вполне готовы занять их позицию. В них есть что-то от сдержанной интеллигентности лоферов, но и немножко той смелой уверенности, за которую мы любим массивную спортивную обувь.

В Vogue рассказали о главных особенностях этой обуви.

Реклама
Читайте также:

Дерби возвращаются — почему все выбирают эту обувь

Это тот случай, когда не нужно долго думать, с чем носить пару: джинсы, кожаные брюки, юбка-миди или даже строгий костюм — дерби вписываются в любой городской образ.

Дербі в різних образах
Дерби с юбкой. Фото из Instagram

С приходом настоящего холода на шнуровки переходят даже те, кто годами ходил в кедах. И неудивительно, потому что дерби удобные, нейтральные по стилю и одновременно имеют акцент, который делает образ собранным. Когда-то они считались частью мужского гардероба 70-х, сейчас же — это абсолютно гендерно-свободная обувь, которая легко адаптируется под любую эстетику.

Взуття, що колись вважалось частиною чоловічого гардеробу
Дерби на танкетке. Фото из Instagram

Тенденция видна не только на улицах. Подиумы уже давно подают сигналы:

  • вишнево-глянцевые варианты Chanel в сезоне весна-лето 2026;
  • квадратные модели Victoria Beckham на осень-зиму 2025/2026;
  • отполированные пары Calvin Klein.

И это еще без учета легких "джазовых" моделей, которые после показов Jacquemus, Celine и Dior превратились в почти обязательный элемент гардероба.

Це взуття має бути в трендах 2026
Кожаные дерби. Фото из Instagram

Если джазовые туфли созданы для тех, кто любит легкость в движении, то дерби подойдет тем людям, которым нужна практичная обувь. Пара, которая выдержит темп большого города и еще долго не потеряет актуальность.

Ранее мы писали о том, какие туфли точно окажутся в трендах 2026 года.

Также мы сообщали, что Андре Тан перечислил антитрендовые модели обуви, которые лучше оставить в прошлом сезоне.

мода тренды стилисты женская обувь 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации