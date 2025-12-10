Неожиданный тренд в обуви 2026 — модель, вернувшаяся в игру

Девушка в стильных дерби. Фото: freepik

Если кроссовки когда-то и уступят место в нашем гардеробе, то дерби вполне готовы занять их позицию. В них есть что-то от сдержанной интеллигентности лоферов, но и немножко той смелой уверенности, за которую мы любим массивную спортивную обувь.

В Vogue рассказали о главных особенностях этой обуви.

Это тот случай, когда не нужно долго думать, с чем носить пару: джинсы, кожаные брюки, юбка-миди или даже строгий костюм — дерби вписываются в любой городской образ.

Дерби с юбкой. Фото из Instagram

С приходом настоящего холода на шнуровки переходят даже те, кто годами ходил в кедах. И неудивительно, потому что дерби удобные, нейтральные по стилю и одновременно имеют акцент, который делает образ собранным. Когда-то они считались частью мужского гардероба 70-х, сейчас же — это абсолютно гендерно-свободная обувь, которая легко адаптируется под любую эстетику.

Дерби на танкетке. Фото из Instagram

Тенденция видна не только на улицах. Подиумы уже давно подают сигналы:

вишнево-глянцевые варианты Chanel в сезоне весна-лето 2026;

квадратные модели Victoria Beckham на осень-зиму 2025/2026;

отполированные пары Calvin Klein.

И это еще без учета легких "джазовых" моделей, которые после показов Jacquemus, Celine и Dior превратились в почти обязательный элемент гардероба.

Кожаные дерби. Фото из Instagram

Если джазовые туфли созданы для тех, кто любит легкость в движении, то дерби подойдет тем людям, которым нужна практичная обувь. Пара, которая выдержит темп большого города и еще долго не потеряет актуальность.

