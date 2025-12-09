Видео
Видео

Главная Мода Лучшие туфли 2026 — силуэты, которые быстро становятся трендами

Лучшие туфли 2026 — силуэты, которые быстро становятся трендами

Дата публикации 9 декабря 2025 18:06
Туфли нового сезона 2026 — пары, на которые стоит обратить внимание
Желтые туфли. Фото: freepik

В этот раз обновление коснулось именно туфель — той пары обуви, которая способна розбавить образ и изменить настроение. После показов весна-лето 2026 стало понятно, какие модели в фаворитах дизайнеров.

Новини.LIVE расскажет, на чем стоит сделать акцент в 2026 году.

Читайте также:

Какие туфли будут носить все в 2026 году

Громче всего заявили о себе лакированные модели. Поэтому слингбэки с легким зеркальным отблеском от Saint Laurent в тренде. Вместе с ними снова вернулась прозрачность.

Лаковані туфлі вже стали класикою сезону
Лакированные туфли. Фото из Instagram

Прозрачные туфли всегда добавят эффектности самому простому образу. Достаточно добавить яркие гольфы или графитовые чулки, и вся композиция получает интонацию, которую сложно повторить другой парой.

Туфлі, що завжди додадуть ефектності
Прозрачные туфли. Фото из Instagram

Классика в этом году тоже не промолчала. Миндалевидный вырез —  та самая форма, которая работает с любым деловым темпом. Stella McCartney показала, как эта линия способна вытягивать стопу и придавать легкости, даже если образ собран из довольно строгих вещей.

З яким вирізом туфлі в тренді
Миндалевидный вырез у туфель. Фото из Instagram

Еще одна история — фактура крокодиловой кожи. Chanel не первый сезон предлагает смотреть на рельеф как на характер. Лучше всего этот материал раскрывается в моделях с квадратным или острым носом: геометрия усиливает текстуру и создает впечатление дорогой обуви.

Туфлі з крокодилової шкіри для характерних жінок
Туфли из крокодиловой кожи. Фото из Instagram

Kitten heel продолжает свою долгую жизнь без пафоса. Это тот каблук, который не требует отдельного случая: в нем можно проводить дни, когда важно оставаться мобильной, но и не отказывать себе в ощущении изысканности.

Взуття на зручному каблуці в тренді
Стильный каблук. Фото из Instagram

И наконец танкетка. Maison Margiela напомнили, что она может быть совсем не про нулевые. В правильном исполнении такая подошва добавляет высоты, не перегружая образ.

Взуття на танкетці повертається
Туфли на танкетке. Фото из Instagram

Танетка хорошо работает в повседневных комплектах и даже в строгих костюмах, если хочется немного сместить акценты.

Ранее мы писали о том, какие туфли будут классикой во все времена, так как являются универсальным решением в разных образах.

Также мы сообщали, почему все чаще стилисты предлагают носить туфли в стиле Коко Шанель.

мода тренды обувь женская обувь 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
