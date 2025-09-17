Видео
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Обувь с историей — элегантные туфли как у Коко Шанель

Обувь с историей — элегантные туфли как у Коко Шанель

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 13:07
Стиль Коко Шанель — какую элегантную обувь она любила
Коко Шанель. Фото: кадр из видео

Многим известная Коко Шанель навсегда останется иконой моды XX века. Она научила мир, что элегантность и комфорт могут идти рядом, а низкий каблук — это не только удобно, но и невероятно стильно. И осенью 2025 года именно такие туфли снова в центре внимания: модницы по всему миру возвращаются к классике, которая никогда не выходит из моды.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Туфли на осень в стиле Коко Шанель

Черные туфли на низком каблуке

Как маленькое черное платье, черные туфли на низком каблуке стали настоящей классикой. Они подходят к чему угодно: от будничного аутфита до вечернего платья. Это вневременной выбор для тех, кто ценит стиль без лишней сложности.

Туфлі, що завжди будуть класикою
Michael Kors. Фото: Vogue

Туфли с Т-образным ремешком

T-Bar — эти туфли появились еще в 1920-х, а свой расцвет пережили в 1950-х. Сегодня их снова выбирают бренды Christopher Ember и Max Mara. Хотя в соцсетях их иногда называют "бабушкиными", они выглядят современно и стильно. Идеально подходят к джинсам, классическим брюкам или элегантным платьям.

Туфлі з ремінцем як символ елегантності
Chie Mihara. Фото: Vogue

Mary Jane на низком каблуке

Классика 1950-х, которая никогда не стареет. Mary Jane с одной лямкой сегодня особенно популярны в лакированном варианте или с несколькими ремешками. Такие модели обожают француженки и их можно найти в коллекциях Dior, Miu Miu и других известных брендов.

Туфлі, котрі обожнюють француженки
Caret Paris. Фото: Vogue

Двухцветные туфли

Двухцветные туфли — настоящий символ Chanel.

Двоколірні туфлі зараз актуальні як ніколи
Francesco Russo. Фото: Vogue

Коко называла первую пару "последним штрихом элегантности", а Карл Лагерфельд и Виржини Виар делали их знаковыми в своих коллекциях.

Ранее мы писали о том, что туфли-лодочки на осень идеальный выбор.

Также мы сообщали, какие изящные туфли будут собирать комплименты в этом сезоне.

мода тренды обувь звезды стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
