Самые актуальные обувные тренды — что будет популярным осенью

Самые актуальные обувные тренды — что будет популярным осенью

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 09:19
Обувные тренды осени 2025 — на какие модели обратить внимание
Стильная атласная обувь. Фото: Instagram

Обувные тренды сезона осень-зима 2025 года вдохновлены нотками ностальгии. В моду возвращаются принты и ткани, которые были популярны в 80-90-х. Кроме того, стильными в этом сезоне будут женственные и изящные модели обуви.

Об этом пишет Who What Wear.

Читайте также:

Самая популярная обувь этого сезона

Обувь с открытым носком

Кажется, что такие модели больше подойдут на лето, однако открытый носок будет в тренде и осенью. Особенно популярными будут модели на каблуке. Это новое переосмысление классической осенней обуви. Формы вырезов и размещения на носке могут быть абсолютно разными: от едва заметных до ярко выраженных.

Яке взуття буде модним цієї осені
Туфли с открытым носком. Фото: Instagram

Атласная обувь

В моде в этом сезоне будет и ностальгическая романтика. Дизайнеры все больше оглядываются в прошлое и начинают новую волну элегантного стиля. Поэтому в моду снова возвращается давно забытый атлас. Такая обувь станет ключевым аксессуаром этой осени.

Яке взуття буде модним цієї осені
Атласные туфли на каблуке. Фото: Instagram

Экзотические материалы

Не менее популярной будет обувь с экзотическими элементами. Обратите внимание на разнообразные модели, сделанные под кожу крокодила, аллигатора или змеи. Трендовыми будут туфли, сапоги до колена или кроссовки из таких материалов.

Яке взуття буде модним цієї осені
Яркие сапоги. Фото: Instagram

Украшения

В моде этой осенью будут украшения на обуви: жемчужины большого размера, мини-броши, банты или цветочные аппликации. Любые модели с отделкой станут трендовыми. Это подчеркнет женственность и элегантность.

Яке взуття буде модним цієї осені
Туфли с украшениями. Фото: Instagram

Хотя и в моду возвращается минимализм, в обувных трендах, как представляется, это правило действовать не будет. В этом сезоне акцентные и яркие модели будут на пике популярности.

Напомним, ранее мы писали о том, какие универсальные кроссовки выбрать этой осенью. Они подойдут для casual стиля.

Также мы рассказывали о том, какие сапоги будут самым практичным вариантом на осень. Они не выходят из моды годами.

мода осень обувь стиль женская обувь
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
