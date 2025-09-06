Обувные тренды осени 2025 — на какие модели обратить внимание

Стильная атласная обувь. Фото: Instagram

Обувные тренды сезона осень-зима 2025 года вдохновлены нотками ностальгии. В моду возвращаются принты и ткани, которые были популярны в 80-90-х. Кроме того, стильными в этом сезоне будут женственные и изящные модели обуви.

Об этом пишет Who What Wear.

Самая популярная обувь этого сезона

Обувь с открытым носком

Кажется, что такие модели больше подойдут на лето, однако открытый носок будет в тренде и осенью. Особенно популярными будут модели на каблуке. Это новое переосмысление классической осенней обуви. Формы вырезов и размещения на носке могут быть абсолютно разными: от едва заметных до ярко выраженных.

Туфли с открытым носком. Фото: Instagram

Атласная обувь

В моде в этом сезоне будет и ностальгическая романтика. Дизайнеры все больше оглядываются в прошлое и начинают новую волну элегантного стиля. Поэтому в моду снова возвращается давно забытый атлас. Такая обувь станет ключевым аксессуаром этой осени.

Атласные туфли на каблуке. Фото: Instagram

Экзотические материалы

Не менее популярной будет обувь с экзотическими элементами. Обратите внимание на разнообразные модели, сделанные под кожу крокодила, аллигатора или змеи. Трендовыми будут туфли, сапоги до колена или кроссовки из таких материалов.

Яркие сапоги. Фото: Instagram

Украшения

В моде этой осенью будут украшения на обуви: жемчужины большого размера, мини-броши, банты или цветочные аппликации. Любые модели с отделкой станут трендовыми. Это подчеркнет женственность и элегантность.

Туфли с украшениями. Фото: Instagram

Хотя и в моду возвращается минимализм, в обувных трендах, как представляется, это правило действовать не будет. В этом сезоне акцентные и яркие модели будут на пике популярности.

