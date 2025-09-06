Відео
Найактуальніші взуттєві тренди — що буде популярним восени

Найактуальніші взуттєві тренди — що буде популярним восени

Дата публікації: 6 вересня 2025 09:19
Взуттєві тренди осені 2025 — на які моделі звернути увагу
Стильне атласне взуття. Фото: Instagram

Взуттєві тренди сезону осінь-зима 2025 року натхненні нотками ностальгії. В моду повертаються принти та тканини, які були популярними у 80-90-х. Крім того, стильними в цьому сезоні будуть жіночні й витончені моделі взуття.

Про це пише Who What Wear.

Читайте також:

Найпопулярніше взуття цього сезону

Взуття з відкритим носком

Здається, що такі моделі більше пасуватимуть на літо, однак відкритий носок буде в тренді й восени. Особливо популярними будуть моделі на підборах. Це нове переосмислення класичного осіннього взуття. Форми вирізів та розміщення на носку можуть бути абсолютно різними: від ледь помітних до яскраво виражених.

Яке взуття буде модним цієї осені
Туфлі з відкритим носком. Фото: Instagram

Атласне взуття

В моді цього сезону буде й ностальгічна романтика. Дизайнери все більше озираються в минуле та започатковують нову хвилю елегантного стилю. Відтак у моду знову повертається давно забутий атлас. Таке взуття стане ключовим аксесуаром цієї осені.

Яке взуття буде модним цієї осені
Атласні туфлі на підборах. Фото: Instagram

Екзотичні матеріали

Не менш популярними буде взуття з екзотичними елементами. Зверніть увагу на різноманітні моделі, зроблені під шкіру крокодила, алігатора чи змії. Трендовими будуть туфлі, чоботи до коліна чи кросівки з таких матеріалів. 

Яке взуття буде модним цієї осені
Яскраві чоботи. Фото: Instagram

Прикраси

В моді цієї осені будуть прикраси на взутті: перлини великого розміру, мініброшки, банти чи квіткові аплікації. Будь-які моделі з оздобленням стануть трендовими. Це підкреслить жіночність та елегантність.

Яке взуття буде модним цієї осені
Туфлі з прикрасами. Фото: Instagram

Хоча й в моду повертається мінімалізм, у взуттєвих трендах, як видається, це правило діяти не буде. Цього сезону акцентні та яскраві моделі будуть на піку популярності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які універсальні кросівки обрати цієї осені. Вони підійдуть для casual стилю.

Також ми розповідали про те, які чоботи будуть найпрактичнішим варіантом на осінь. Вони не виходять з моди роками.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
