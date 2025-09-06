Взуттєві тренди осені 2025 — на які моделі звернути увагу

Стильне атласне взуття. Фото: Instagram

Взуттєві тренди сезону осінь-зима 2025 року натхненні нотками ностальгії. В моду повертаються принти та тканини, які були популярними у 80-90-х. Крім того, стильними в цьому сезоні будуть жіночні й витончені моделі взуття.

Про це пише Who What Wear.

Найпопулярніше взуття цього сезону

Взуття з відкритим носком

Здається, що такі моделі більше пасуватимуть на літо, однак відкритий носок буде в тренді й восени. Особливо популярними будуть моделі на підборах. Це нове переосмислення класичного осіннього взуття. Форми вирізів та розміщення на носку можуть бути абсолютно різними: від ледь помітних до яскраво виражених.

Туфлі з відкритим носком. Фото: Instagram

Атласне взуття

В моді цього сезону буде й ностальгічна романтика. Дизайнери все більше озираються в минуле та започатковують нову хвилю елегантного стилю. Відтак у моду знову повертається давно забутий атлас. Таке взуття стане ключовим аксесуаром цієї осені.

Атласні туфлі на підборах. Фото: Instagram

Екзотичні матеріали

Не менш популярними буде взуття з екзотичними елементами. Зверніть увагу на різноманітні моделі, зроблені під шкіру крокодила, алігатора чи змії. Трендовими будуть туфлі, чоботи до коліна чи кросівки з таких матеріалів.

Яскраві чоботи. Фото: Instagram

Прикраси

В моді цієї осені будуть прикраси на взутті: перлини великого розміру, мініброшки, банти чи квіткові аплікації. Будь-які моделі з оздобленням стануть трендовими. Це підкреслить жіночність та елегантність.

Туфлі з прикрасами. Фото: Instagram

Хоча й в моду повертається мінімалізм, у взуттєвих трендах, як видається, це правило діяти не буде. Цього сезону акцентні та яскраві моделі будуть на піку популярності.

