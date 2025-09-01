Трендові коричневі кросівки — моделі, що пасують до всього

Коричневі кросівки. Фото з Instagram

Відтоді як відтінок Mocha Mousse від Pantone отримав титул "кольору року", мода ніби прокинулася від зимової сплячки: коричневий заполонив подіуми, гардероби та стрічки соцмереж. Шоколадні, карамельні та бісквітні відтінки тепер усюди — від пальт і сумок до аксесуарів. Але справжній прорив стався у взутті. Саме коричневі кросівки стали новою "уніформою" сезону, витіснивши колись культові білі пари.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Трендові моделі кросівок цієї осені

Витоки тренду легко простежити. У колекції Miu Miu весна-літо 2024 Міучча Прада представила New Balance 530 у коричневій замші. Пара миттєво стала культовою — такою, яку хочеться сфотографувати і вийти з магазину прямо в них. Власне, з цієї точки й почався коричневий бум. Через два роки ця модель залишається еталоном і натхненням для інших брендів.

Miu Miu весна-літо 2024. Фото: Vogue

Зірки не відстають. Гаррі Стайлз, який завжди має нюх на тренди, відмовився від adidas Samba й обрав стримані кросівки Dries Van Noten. У модній індустрії їх уже називають "найважливішою парою 2025-го". Белла Гадід ще торік вийшла у коричневих Adidas SL 72 з розкльошеними джинсами, і це фото облетіло всі модні акаунти.

Белла Гадід. Фото: Vogue

Ще один великий успіх — перевипуск архівних моделей. Puma відновила свої Speedcat, створені для пілотів Формули-1 у 80-х. Якщо колись їх носили на трасі, то тепер у них ходять на каву. Чорний і червоний варіанти залишаються в строю, але саме карамельний із кремовими деталями зараз вважається must-have сезону.

Puma Speedcat. Фото: Vogue

Від люксу до масмаркету

Коричневий кросівковий бум не обмежився подіумами. Масмаркет теж миттєво підхопив хвилю. Наприклад, у Marks & Spencer модель у відтінку camel розкупили за кілька днів.

Трендові коричневі кросівки. Фото: Vogue

Це підтверджує, що тренд вийшов далеко за межі фешн-еліт і тепер доступний кожному. Коричневі кросівки — не просто модна забаганка. Це знак часу, що прагнення до теплих відтінків, ретро-естетики й універсальності. Вони вже є в колекціях Miu Miu, Dries Van Noten, Nike, Puma та Adidas. Їх носять зірки, їх розкуповує масмаркет. Осінь 2025 року офіційно належить коричневим кросівкам.

Раніше ми писали про те, що Зендея показала, як стилізувати модне осіннє взуття.

Також ми повідомляли, що кросівки з 70-х заполонили вулиці.