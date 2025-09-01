Відео
Осінь у стилі casual — універсальні коричневі кросівки

Осінь у стилі casual — універсальні коричневі кросівки

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 08:42
Трендові коричневі кросівки — моделі, що пасують до всього
Коричневі кросівки. Фото з Instagram

Відтоді як відтінок Mocha Mousse від Pantone отримав титул "кольору року", мода ніби прокинулася від зимової сплячки: коричневий заполонив подіуми, гардероби та стрічки соцмереж. Шоколадні, карамельні та бісквітні відтінки тепер усюди — від пальт і сумок до аксесуарів. Але справжній прорив стався у взутті. Саме коричневі кросівки стали новою "уніформою" сезону, витіснивши колись культові білі пари.

Про це пише Vogue.

Трендові моделі кросівок цієї осені

Витоки тренду легко простежити. У колекції Miu Miu весна-літо 2024 Міучча Прада представила New Balance 530 у коричневій замші. Пара миттєво стала культовою — такою, яку хочеться сфотографувати і вийти з магазину прямо в них. Власне, з цієї точки й почався коричневий бум. Через два роки ця модель залишається еталоном і натхненням для інших брендів.

Модель кросівок, що здивувала усіх цього сезону
Miu Miu весна-літо 2024. Фото: Vogue

Зірки не відстають. Гаррі Стайлз, який завжди має нюх на тренди, відмовився від adidas Samba й обрав стримані кросівки Dries Van Noten. У модній індустрії їх уже називають "найважливішою парою 2025-го". Белла Гадід ще торік вийшла у коричневих Adidas SL 72 з розкльошеними джинсами, і це фото облетіло всі модні акаунти.

Белла Гадід вже обрала свою трендову модель кросівок на осінь
Белла Гадід. Фото: Vogue

Ще один великий успіх — перевипуск архівних моделей. Puma відновила свої Speedcat, створені для пілотів Формули-1 у 80-х. Якщо колись їх носили на трасі, то тепер у них ходять на каву. Чорний і червоний варіанти залишаються в строю, але саме карамельний із кремовими деталями зараз вважається must-have сезону.

Повернення культової моделі кросівок
Puma Speedcat. Фото: Vogue

Від люксу до масмаркету

Коричневий кросівковий бум не обмежився подіумами. Масмаркет теж миттєво підхопив хвилю. Наприклад, у Marks & Spencer модель у відтінку camel розкупили за кілька днів.

Коричневі кросівки на хвилі популярності
Трендові коричневі кросівки. Фото: Vogue

Це підтверджує, що тренд вийшов далеко за межі фешн-еліт і тепер доступний кожному. Коричневі кросівки — не просто модна забаганка. Це знак часу, що прагнення до теплих відтінків, ретро-естетики й універсальності. Вони вже є в колекціях Miu Miu, Dries Van Noten, Nike, Puma та Adidas. Їх носять зірки, їх розкуповує масмаркет. Осінь 2025 року офіційно належить коричневим кросівкам.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
