Модний вибір Зендеї — взуття, про яке заговорив увесь світ

Зендея. Фото: Instagram.com/zendaya

Американська акторка Зендея вкотре підтвердила свій статус ікони стилю — її образи завжди надихають і доводять, що мода може бути водночас простою й неймовірно цікавою. Спостерігати, як акторка міксує речі, — справжнє задоволення. Вона легко поєднує базові елементи гардероба з гарячими трендами сезону, створюючи образи, які відразу хочеться повторити. Цього разу в центрі уваги її взуття.

Яким новим образом здивувала Зендея

У своєму останньому виході Зендея зробила ставку на контрасти. Для прогулянки з Томом Голландом вона обрала графітові шорти-бермуди та яскравий рожевий светр oversize. Але головним акцентом стали саме балетні кросівки від Ecco — модель, яка буквально підірвала модну сцену цієї весни. Взуття має грубу підошву й характерні зав’язки, що додають образу одночасно ніжності та драйву.

Балетні кросівки — це новий мікс комфорту й естетики. Вони з’явилися лише навесні, але вже встигли закохати модниць. У них є баланс між витонченістю та практичністю: ви будете мати стильний вигляд, а ноги залишатимуться в комфорті цілий день. І поки хтось ще сумнівається, чи варто наважитися, Зендея показує приклад — не бійтеся експериментів, адже саме такі деталі освіжають гардероб.

Балетні кросівки. Фото: ECCO

І що найцікавіше, цей тренд абсолютно універсальний. Якщо Зендея поєднала кросівки з бермудами та светром, то ви можете носити їх із романтичними сукнями-комбінаціями з шовку, або ж додати до джинсового сарафана чи куртки у стилі 90-х. Такий варіант буде мати легкий, невимушений й водночас сучасний вигляд.

Simone Rocha SS23. Фото: Elle

Балетні кросівки — це взуття, яке підлаштовується під ваш стиль. Вони можуть бути грайливими, стриманими чи навіть елегантними — усе залежить від того, з чим ви їх носите. Одне зрозуміло точно, що ця модель стане тією самою деталлю, яка зробить навіть простий образ більш свіжим і трендовим.

