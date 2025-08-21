Модный выбор Зендеи — обувь, о которой заговорил весь мир

Зендея. Фото: Instagram.com/zendaya

Американская актриса Зендея в очередной раз подтвердила свой статус иконы стиля — ее образы всегда вдохновляют и доказывают, что мода может быть одновременно простой и невероятно интересной. Наблюдать, как актриса миксует вещи, — настоящее удовольствие. Она легко сочетает базовые элементы гардероба с горячими трендами сезона, создавая образы, которые сразу хочется повторить. На этот раз в центре внимания ее обувь.

Каким новым образом удивила Зендея

В своем последнем выходе Зендея сделала ставку на контрасты. Для прогулки с Томом Холландом она выбрала графитовые шорты-бермуды и яркий розовый свитер oversize. Но главным акцентом стали именно балетные кроссовки от Ecco — модель, которая буквально взорвала модную сцену этой весной. Обувь имеет грубую подошву и характерные завязки, которые добавляют образу одновременно нежности и драйва.

Балетные кроссовки — это новый микс комфорта и эстетики. Они появились только весной, но уже успели влюбить модниц. В них есть баланс между изяществом и практичностью: вы будете выглядеть стильно, а ноги будут оставаться в комфорте целый день. И пока кто-то еще сомневается, стоит ли решиться, Зендея показывает пример — не бойтесь экспериментов, ведь именно такие детали освежают гардероб.

Балетные кроссовки. Фото: ECCO

И что самое интересное, этот тренд абсолютно универсален. Если Зендея соединила кроссовки с бермудами и свитером, то вы можете носить их с романтическими платьями-комбинациями из шелка, или же добавить к джинсовому сарафану или куртке в стиле 90-х. Такой вариант будет выглядеть легко, непринужденно и в то же время современно.

Simone Rocha SS23. Фото: Elle

Балетные кроссовки — это обувь, которая подстраивается под ваш стиль. Они могут быть игривыми, сдержанными или даже элегантными — все зависит от того, с чем вы их носите. Одно понятно точно, что эта модель станет той самой деталью, которая сделает даже простой образ более свежим и трендовым.

