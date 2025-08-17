Відео
Головна Fashion Взуття у стилі преппі — стильні варіанти на осінь 2025 року

Взуття у стилі преппі — стильні варіанти на осінь 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 08:40
Яке взуття у стилі преппі обрати на осінь — для стильних образів
Лофери. Фото з Instagram

Вже традиційно восени на піку популярності буде естетика преппі. Такий стиль дещо нагадує про повернення до навчання й лекцій. У цьому сезоні ностальгічний шкільний настрій втілюється у взутті. Особливо популярними будуть чотири моделі.

Про це пише Vogue UA.

Читайте також:

Наймодніше взуття цієї осені

Лофери

Будь-які варіації цього взуття в цьому сезоні будуть у тренді. Лофери — це вже класика, без якої важко уявити осінні образи. Ультрапопулярними будуть луки зі шкарпетками чи колготами. Такий стиль — справжнє втілення шкільного й університетського духу.

Яке взуття буде модним восени 2025
Лофери. Фото: Vogue

Оксфорди

Раніше — суто чоловіче, але зараз таке шнуроване взуття підкорило й жіночі серця. В цьому сезоні оксфорди варто поєднувати здебільшого із сукнями та спідницями. Це допоможе втримати стилістичний баланс, змішавши ніжність зі строгістю. Особливо популярними будуть чорні мінімалістичні моделі без додаткового декору.

Яке взуття буде модним восени 2025
Оксфорди. Фото: Vogue

Монки

Таке взуття теж буде трендовим восени 2025 року. Монки мають характерні застібки, які додають їм особливого шарму. Такий елемент робить взуття виразнішим й зі своїм характером. Оновлені моделі з різними варіаціями застібок представили Dior та Simone Rocha.

Яке взуття буде модним восени 2025
Стильні монки. Фото: Vogue

Туфлі Мері Джейн

Це вже класика, яка просто підкорила серця модниць. Вони мають одну впізнавану рису — ремінець на підйомі стопи. До речі, трендовими в цьому сезоні будуть як варіанти на пласкій підошві, так й на підборах. Якщо ж хочете чогось нового, придивіться до моделей із загостреним носком.

Яке взуття буде модним восени 2025
Туфлі Мері Джейн. Фото: Vogue

Стилізувати таке взуття можна по-різному. Аби створити образ у стилі преппі, оберіть білу блузу, спідницю-шотландку, шкарпетки та сумку. Для оригінальнішого лука спробуйте поекспериментувати з джинсами, акцентними лонгами, яскравими кольорами та масивними аксесуарами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке взуття краще не обирати у 2025 році.

Також ми розповідали про те, як носити осіннє взуття влітку — новий тренд.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
