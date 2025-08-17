Яке взуття у стилі преппі обрати на осінь — для стильних образів

Лофери. Фото з Instagram

Вже традиційно восени на піку популярності буде естетика преппі. Такий стиль дещо нагадує про повернення до навчання й лекцій. У цьому сезоні ностальгічний шкільний настрій втілюється у взутті. Особливо популярними будуть чотири моделі.

Наймодніше взуття цієї осені

Лофери

Будь-які варіації цього взуття в цьому сезоні будуть у тренді. Лофери — це вже класика, без якої важко уявити осінні образи. Ультрапопулярними будуть луки зі шкарпетками чи колготами. Такий стиль — справжнє втілення шкільного й університетського духу.

Лофери. Фото: Vogue

Оксфорди

Раніше — суто чоловіче, але зараз таке шнуроване взуття підкорило й жіночі серця. В цьому сезоні оксфорди варто поєднувати здебільшого із сукнями та спідницями. Це допоможе втримати стилістичний баланс, змішавши ніжність зі строгістю. Особливо популярними будуть чорні мінімалістичні моделі без додаткового декору.

Оксфорди. Фото: Vogue

Монки

Таке взуття теж буде трендовим восени 2025 року. Монки мають характерні застібки, які додають їм особливого шарму. Такий елемент робить взуття виразнішим й зі своїм характером. Оновлені моделі з різними варіаціями застібок представили Dior та Simone Rocha.

Стильні монки. Фото: Vogue

Туфлі Мері Джейн

Це вже класика, яка просто підкорила серця модниць. Вони мають одну впізнавану рису — ремінець на підйомі стопи. До речі, трендовими в цьому сезоні будуть як варіанти на пласкій підошві, так й на підборах. Якщо ж хочете чогось нового, придивіться до моделей із загостреним носком.

Туфлі Мері Джейн. Фото: Vogue

Стилізувати таке взуття можна по-різному. Аби створити образ у стилі преппі, оберіть білу блузу, спідницю-шотландку, шкарпетки та сумку. Для оригінальнішого лука спробуйте поекспериментувати з джинсами, акцентними лонгами, яскравими кольорами та масивними аксесуарами.

