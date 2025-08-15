Відео
Відео

Головна Fashion Вінтажний тренд — кросівки з 70-х знову на піку моди

Вінтажний тренд — кросівки з 70-х знову на піку моди

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 09:19
Мода на 70-ті — кросівки, які носитимуть модниці цієї осені
Nike Cortez. Фото: кадр з відео

Коли Adidas Samba вже бачимо на кожному кроці, модниці з нюхом на нові тренди починають шукати щось свіже. І здається, цього сезону головним претендентом на звання зірки streetstyle стане Nike Cortez. Легендарні кросівки з 70-х повертаються в гардероби fashion-ікон і доводять, що вони універсальні настільки, що вписуються і в casual, і в більш елегантні образи.

Про це пише Elle.

Читайте також:

Кросівки в ретро-стилі, що полюбили зірки

Цього разу натхненням для модної публіки стала Кеті Голмс. Під час прогулянки Нью-Йорком актриса, яка знімається у фільмі "Щасливі години", обрала комфортний, але продуманий look. Головний акцент — білі шкіряні Cortez з червоним логотипом і синьою смужкою на підошві. Цю ж модель вже носять Дакота Джонсон та Алекса Чанг, тож повернення ретро-кросівок у тренди — справа вирішена.

Кросівки, що підійдуть будь-якому образу
Кеті Голмс. Фото: X @thestarz

Свій аутфіт Кеті зібрала навколо простого спортивного костюма: світло-сірий светр Alo Yoga і штани кольору хакі. Додала солом’яний капелюх — дрібна деталь, яка одразу створює літній настрій. Але саме Cortez зробили образ водночас свіжим і трохи вінтажним.

Сьогоднішня мода любить грати з ностальгією. Повернення культових моделей — від Puma Speedcat до Isabel Marant на танкетці — доводить, що вінтаж знову в моді. Nike Cortez, випущені ще у 1972-му, мають актуальний вигляд й зараз. Їхній м’який, заокруглений силует пасує до джинсів прямого крою, довгих спідниць, спортивних костюмів і навіть класичних бермуд.

Кросівки з ностальгією 70-х
Nike Cortez. Фото: Elle

Чи це бажання повернути дух 70-х, чи втеча від перенасичення новинками — не так важливо. Одне зрозуміло точно, що Nike Cortez вже готуються стати головним мастхевом цієї осені.

Раніше ми писали про моделі взуття, що вважають несмаком у 2025 році.

Також ми повідомляли, що зараз модно носити осіннє взуття влітку.

мода тренди взуття стиль кросівки
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
