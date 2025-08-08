Наймодніші кеди, що в тренді на роки — повернення скейтерського стилю

Білі кеди. Фото: Freepik

У 2000-х роках підлітки мріяли мати скейтборд, стильні кеди Vans і iPod з піснями Авріл Лавін. Здається, це була невід'ємна частина модної естетики того часу. І ось у 2025 році ця скейтерська стилістика повертається — тепер вона не тільки розслаблена, але й більш вишукана. Ключовим елементом цього повернення є, звісно, скейтерські кеди.

Про це пише Vogue.

Коли Джонатан Андерсон привніс атмосферу скейтбордистів у показ Loewe осінь-зима 2024/2025, багатьом стало зрозуміло, що модні бренди готові знову переписати правила вуличного стилю. Кеди з товстою підошвою і скейт-культурою 2000-х, що раніше здавалися лише взуттям для спорту, тепер набирають популярності на подіумах.

Loewe осінь-зима 2024/2025. Photo: Vogue Runway

Цього року на подіумах з’явились культові бренди, серед яких Vans, який, мабуть, найкраще знає скейт-культуру. Valentino представили стильні оновлені версії класичних моделей Vans, змішавши міський стиль з високою модою, і результат вийшов вражаючим.

Valentino осінь-зима 2025/2026. Photo: Vogue Runway

Також скейтерський стиль втілили Dior і Prada, на чолі яких стоять Джонатан Андерсон і Міучча Прада з Рафаелем Сімонсом. Вони додали свої варіації кедів із квітковими принтами та монохромними відтінками, які вже стали трендом серед модних критиків. Дизайн цих кедів мінімалістичний, але одночасно стильний. Саме тому вони вже стали обов'язковою частиною повсякденних образів знаменитостей, таких як Гейлі Бібер, Белла Гадід і Емілі Ратаковскі.

Dior весна-літо 2026. Photo: Vogue Runway

Незважаючи на свою простоту, ці кеди стали культовим елементом сучасного гардероба, і, здається, їх можна поєднувати навіть з більш офіційними образами. Вони вже давно перестали бути просто спортивним взуттям і стали важливою частиною стилю, що живе поза часом.

Так що, якщо ви бачите людей у скейтерських кедах, неважливо, чи це стильні каліфорнійські підлітки чи модні хіпстери вашого міста — цей тренд точно не зникне. Скейтерський стиль має свою непереможну енергетику, і він завжди буде актуальним у світі моди.

