Самые модные кеды, которые в тренде на годы — возвращение скейтерского стиля

Белые кеды. Фото: Freepik

В 2000-х годах подростки мечтали иметь скейтборд, стильные кеды Vans и iPod с песнями Аврил Лавин. Кажется, это была неотъемлемая часть модной эстетики того времени. И вот в 2025 году эта скейтерская стилистика возвращается — теперь она не только расслабленная, но и более изысканная. Ключевым элементом этого возвращения являются, конечно, скейтерские кеды.

Об этом пишет Vogue.

Когда Джонатан Андерсон привнес атмосферу скейтбордистов в показ Loewe осень-зима 2024/2025, многим стало понятно, что модные бренды готовы снова переписать правила уличного стиля. Кеды с толстой подошвой и скейт-культурой 2000-х, ранее казавшиеся лишь обувью для спорта, теперь набирают популярность на подиумах.

Loewe осень-зима 2024/2025. Photo: Vogue Runway

В этом году на подиумах появились культовые бренды, среди которых Vans, который, пожалуй, лучше всех знает скейт-культуру. Valentino представили стильные обновленные версии классических моделей Vans, смешав городской стиль с высокой модой, и результат получился впечатляющим.

Valentino осень-зима 2025/2026. Photo: Vogue Runway

Также скейтерский стиль воплотили Dior и Prada, во главе которых стоят Джонатан Андерсон и Миучча Прада с Рафаэлем Симонсом. Они добавили свои вариации кедов с цветочными принтами и монохромными оттенками, которые уже стали трендом среди модных критиков. Дизайн этих кедов минималистичный, но одновременно стильный. Именно поэтому они уже стали обязательной частью повседневных образов знаменитостей, таких как Хейли Бибер, Белла Хадид и Эмили Ратаковски.

Dior весна-лето 2026. Photo: Vogue Runway

Несмотря на свою простоту, эти кеды стали культовым элементом современного гардероба, и, кажется, их можно сочетать даже с более официальными образами. Они уже давно перестали быть просто спортивной обувью и стали важной частью стиля, живущего вне времени.

Так что, если вы видите людей в скейтерских кедах, неважно, будь то стильные калифорнийские подростки или модные хипстеры вашего города — этот тренд точно не исчезнет. Скейтерский стиль имеет свою непобедимую энергетику, и он всегда будет актуальным в мире моды.

