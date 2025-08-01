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Головна Мода Трендові кросівки з підошвою, яка привертає увагу

Трендові кросівки з підошвою, яка привертає увагу

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 11:18
Кросівки з нестандартною підошвою — що зараз у моді
Дівчина в білих кросівках. Фото: Freepik

Поки одні модниці обирають витончені балетки у стилі balletcore, інші залишаються вірними перевіреному комфортові — кросівкам. Сьогодні на перший план виходять моделі з незвичними, навіть трохи "футуристичними" підошвами. Вони не просто доповнюють образ, а створюють його. Якщо ви шукаєте кросівки, які поєднують характер, комфорт і трендовий вигляд, зверніть увагу на ці три пари.

Про них написало видання Vogue.

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Nike Shox

Ці кросівки вже встигли стати вірусними. Особливо модель Total 90 Shox Magia — сучасна інтерпретація футбольної класики. Саме її часто обирає Пеггі Гу, а за нею і десятки інфлюенсерів. Широкі підошви з "пружинами" створюють ефектну динаміку і додають спортивного акценту до будь-якого аутфіту.

Кросівки, що вже стали вірусними
Nike Shox. Фото: Vogue

Ідеальні для тих, хто полюбляє soccercore — тренд, натхненний естетикою футболу. Носіть їх із джинсовими спідницями, широкими штанами або ж оверсайз-футболками.

Asics Gel-Quantum Kinetic

Це модель, яка привертає увагу з першого погляду. Кутова підошва, насичені кольори, технічний силует — усе разом створює враження, ніби це взуття з майбутнього. Але за вражаючим дизайном стоїть і функціональність — технологія GEL, що забезпечує відмінну амортизацію.

Кросівки, що не тільки модні, але і зручні
Asics Gel-Quantum Kinetic. Фото: Vogue

Вони чудово впишуться у міський гардероб: зі шортами-бермудами, кроп-топами або трендовими жилетами.

Nike Zoom Vomero Roam

Можливо, ця модель менш розкручена, ніж інші, але точно не менш стильна. Об’ємна двоколірна підошва одразу додає образу цікавого акценту. Вони пасуватимуть не лише до спортивного одягу — сміливо поєднуйте їх із сукнями, спідницями або навіть речами з анімалістичними принтами. 

Кросівки, що підійдуть до всього
Nike Zoom Vomero Roam. Фото: Vogue

Ідеальний варіант для тих, хто шукає універсальні кросівки на щодень і на особливий випадок.

Раніше ми писали про те, як по-новому варто прикрашати кросівки цього сезону.

Також ми повідомляли, в якому взутті не варто подорожувати, бо це незручно.

мода тренди взуття стиль кросівки
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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