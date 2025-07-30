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Головна Мода Прикраси для взуття у моді — новий спосіб додати стилю

Прикраси для взуття у моді — новий спосіб додати стилю

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 11:35
Як прикрасити взуття цього літа — тренд shoe charm
Кросівки з прикрасами. Фото: Freepik

Цього літа стильну дівчину видають дрібниці. І хоча хтось ще мріє про "Lorde summer", TikTok уже в захваті від іншого тренду. Його називають Shoe Charm Summer, і це справжній вибух персоналізації. Все-таки замість просто кросівок — взуття з власною історією. Зі стрічками, намистинками, підвісками. І кожна дрібничка — як частинка вас.

Про це пише Harpers Bazaar.

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Усе почалося з сумок. Коли аксесуари раптом стали емоційними носіями: маленькі брелоки, амулети, пам’ятні деталі. Та тепер мода пішла далі — вниз, до самих ніг. Взуття перетворюється на нову "платформу" для самовираження. Це як оновлена спадщина Джейн Біркін, яка ніколи не виходила з дому без своєї прикрашеної сумки. Тільки тепер цю історію ми "переписуємо" на кросівках.

Є простий спосіб зробити взуття більш ефектним
Miu Miu. Фото: Harpers Bazaar

Першими були Miu Miu. На показі весна-літо 2025 модний дім презентував одразу кілька моделей кросівок — лаконічних, але з підвісками, які неможливо не помітити. Потім Coach із чарівним Бембі на кросівках, а далі — хвиля, яка накрила всіх. Nike у колабі з Printemps прикрасив взуття квітами, Adidas створив серію з UnheardOf, а TikTok уже вибухнув DIY-відео: дівчата змінюють шнурки на стрічки, додають перлини, власні талісмани, бісер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Coach (@coach)

Насправді ми вже щось подібне бачили. Crocs Jibbitz — перша хвиля кастомізації, яку масово підхопили навіть люксові бренди. Але тоді це було забавкою. Сьогодні — це мова, через яку говорять молоді. Simone Rocha вже давно створює чарівні кросівки, нагадуючи нам, що навіть функціональне може бути красивим. 

Shoe Charm Summer — не просто про прикраси. Це маленький бунт проти "однаковості", який починається з підвіски на шнурівці. Тож наступного разу, коли будете обирати собі пару взуття — згадайте про те, що важливий не лише фасон, а й історія, яку ви зможете до нього додати. 

Раніше ми писали про те, на якому пальці варто носити кільце у 2025 році.

Також ми повідомляли, яку прикрасу не можна дарувати, оскільки це може привести до біди.

мода тренди взуття стиль прикраси
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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