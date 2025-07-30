Как украсить обувь этим летом — тренд shoe charm

Кроссовки с украшениями. Фото: Freepik

Этим летом стильную женщину выдают мелочи. И хотя кто-то еще мечтает о "Lorde summer", TikTok уже в восторге от другого тренда. Его называют Shoe Charm Summer, и это настоящий взрыв персонализации. Все-таки вместо просто кроссовок — обувь с собственной историей. С лентами, бусинками, подвесками. И каждая безделушка — как частичка вас.

Об этом пишет Harpers Bazaar.

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Как сумки уступили место обуви

Все началось с сумок. Когда аксессуары вдруг стали эмоциональными носителями: маленькие брелоки, амулеты, памятные детали. Но теперь мода пошла дальше — вниз, к самым ногам. Обувь превращается в новую "платформу" для самовыражения. Это как обновленное наследие Джейн Биркин, которая никогда не выходила из дома без своей украшенной сумки. Только теперь эту историю мы "переписываем" на кроссовках.

Miu Miu. Фото: Harpers Bazaar

Первыми были Miu Miu. На показе весна-лето 2025 модный дом презентовал сразу несколько моделей кроссовок — лаконичных, но с подвесками, которые невозможно не заметить. Затем Coach с очаровательным Бэмби на кроссовках, а дальше — волна, которая накрыла всех. Nike в коллабе с Printemps украсил обувь цветами, Adidas создал серию с UnheardOf, а TikTok уже взорвался DIY-видео: девушки меняют шнурки на ленты, добавляют жемчужины, собственные талисманы, бисер.

На самом деле мы уже что-то подобное видели. Crocs Jibbitz — первая волна кастомизации, которую массово подхватили даже люксовые бренды. Но тогда это было забавой. Сегодня — это язык, на котором говорят молодые. Simone Rocha уже давно создает очаровательные кроссовки, напоминая нам, что даже функциональное может быть красивым.

Shoe Charm Summer — не просто об украшениях. Это маленький бунт против "одинаковости", который начинается с подвески на шнуровке. Поэтому в следующий раз, когда будете выбирать себе пару обуви — вспомните о том, что важен не только фасон, но и история, которую вы сможете к нему добавить.

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