Прикраса, яку не можна дарувати жінці — вона може зруйнувати життя

Чоловік дарує подарунок жінці. Фото: Freepik

Прикраси й аксесуари здаються ідеальним подарунком жінці. Однак деякі з них можуть притягнути нещастя й біди. Важливо знати, що краще не дарувати другій половинці, аби це не призвело до непорозумінь чи навіть розставання.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Аксесуар, який не можна дарувати жінці

За народними прикметами жінці не можна дарувати годинник. Такий аксесуар дуже красивий й стильний. Однак він може притягнути негативну енергетику та навіть нещастя.

Дарувати годинник не можна з кількох причин. Найперша з них пов'язана з Китаєм, де ієрогліф, що означає "хронограф", дуже схожий на той, яким позначають смерть. Через це багато хто вважає, що годинник прискорить час смерті того, кому його подарували.

Годинник на руці в жінки. Фото: Pexels

Крім того, народні прикмети говорять про те, що годинник, який подарували коханій людині, обов'язково призведе до розставання. Мовляв, коли він зламається чи просто зупиниться, пара розірве стосунки.

Серед іншого, годинник може сприйнятися й просто як холодний подарунок. Якщо жінка любить сентиментальні та чуттєві презенти, то їй не сподобається такий сюрприз. Краще обрати те, що буде відображати глибину почуттів і турботу.

Нагадаємо, раніше ми писали про стильний аксесуар, який доповнює образи Даші Квіткової.

Також ми розповідали про те, яка прикраса у стилі бохо стала найбажанішою цього сезону.