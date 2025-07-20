Украшение, которое нельзя дарить женщине — оно может разрушить жизнь

Какое украшение нельзя дарить женщине — оно принесет беды
Украшения и аксессуары кажутся идеальным подарком женщине. Однако некоторые из них могут притянуть несчастья и беды. Важно знать, что лучше не дарить второй половинке, чтобы это не привело к недоразумениям или даже расставанию.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Аксессуар, который нельзя дарить женщине
По народным приметам женщине нельзя дарить часы. Такой аксессуар очень красивый и стильный. Однако он может притянуть негативную энергетику и даже несчастья.
Дарить часы нельзя по нескольким причинам. Самая первая из них связана с Китаем, где иероглиф, означающий "хронограф", очень похож на тот, которым обозначают смерть. Из-за этого многие считают, что часы ускорят время смерти того, кому их подарить.
Кроме того, народные приметы говорят о том, что часы, которые подарили любимому человеку, обязательно приведут к расставанию. Мол, когда они сломаются или просто остановятся, пара разорвет отношения.
Среди прочего, часы могут восприниматься и просто как холодный подарок. Если женщина любит сентиментальные и чувственные презенты, то ей не понравится такой сюрприз. Лучше выбрать то, что будет отражать глубину чувств и заботу.
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