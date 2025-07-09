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Головна Мода Трендовий ремінь з 2000-х — яку форму обирають усі модниці

Трендовий ремінь з 2000-х — яку форму обирають усі модниці

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 18:07
Ремінь з 2000-х, без якого не обійтись цього літа — форма вирішує все
Стильний ремінь. Фото: Freepik

У 2000-х важко було уявити модний образ без масивного ременя. Тоді він був не про зручність чи підтримку штанів — це був справжній герой аутфіту. Його носили вище талії, ледь не під грудьми, додаючи кожному луку трохи гламуру і зухвалості. Усі модні ікони того часу — від Ріанни до Періс Гілтон — встигли закохатися в цю деталь.

Новини.LIVE розповість, чом саме цей ремінь знову в тренді.

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Сьогодні ремінь XXL повертається, але вже з новим характером. Він став елегантнішим, менш кричущим, і більше про стиль, ніж про драму. Якщо колись його поєднували з обтислими бандажними сукнями, то тепер із пухнастими шубами, романтичними сукнями та широкими штанами. Balmain, наприклад, показали масивні бордові ремені на екошубах, а Chloé на талії поверх легких блуз із буфами.

Масивний ремінь знову на хвилі популярності
Масивний ремінь. Фото з Instagram

Тренд підхопили і зірки. Наприклад, широкий шкіряний ремінь може стати чудовим доповненням білосніжній мереживній сукні — вийде стримано, але ефектно. Він не акцентуватиме увагу на собі, а навпаки додасть глибини й завершеності всьому образу.

Широкий ремінь завжди доречний
Шкіряний ремінь в образі. Фото з Instagram

У 2025-му ремінь XXL — це не просто аксесуар. Це та сама деталь, яка може "зібрати" образ, зробити його цікавим і свіжим. Якщо хочеться змін, але без радикальних рішень — просто додайте виразний ремінь. І все, ви вже в тренді.

Раніше ми писали про те, який стильний аксесуар можна побачити ледь не в кожному образі Даші Квіткової.

Також ми повідомляли, як по-різному можна стилізувати хустку в образі.

літо мода тренди аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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