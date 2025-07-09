Ремень из 2000-х, без которого не обойтись этим летом — форма решает все

Трендовый ремень из 2000-х — какую форму выбирают все модницы
В 2000-х трудно было представить модный образ без массивного ремня. Тогда он был не про удобство или поддержку брюк — это был настоящий герой аутфита. Его носили выше талии, чуть ли не под грудью, добавляя каждому луку немного гламура и дерзости. Все модные иконы того времени — от Рианны до Пэрис Хилтон — успели влюбиться в эту деталь.
Новини.LIVE расскажет, почему именно этот ремень снова в тренде.
Ремень, который должен быть у всех в гардеробе
Сегодня ремень XXL возвращается, но уже с новым характером. Он стал более элегантным, менее кричащим, и больше о стиле, чем о драме. Если когда-то он сочетался с обтягивающими бандажными платьями, то теперь с пушистыми шубами, романтичными платьями и широкими брюками. Balmain, например, показали массивные бордовые ремни на экошубах, а Chloé на талии поверх легких блуз с буфами.
Тренд подхватили и звезды. Например, широкий кожаный ремень может стать отличным дополнением белоснежному кружевному платью — получится сдержанно, но эффектно. Он не будет акцентировать внимание на себе, а наоборот добавит глубины и завершенности всему образу.
В 2025-м ремень XXL — это не просто аксессуар. Это та самая деталь, которая может "собрать" образ, сделать его интересным и свежим. Если хочется перемен, но без радикальных решений — просто добавьте выразительный ремень. И все, вы уже в тренде.
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