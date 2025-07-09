Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Трендовый ремень из 2000-х — какую форму выбирают все модницы

Трендовый ремень из 2000-х — какую форму выбирают все модницы

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 18:07
Ремень из 2000-х, без которого не обойтись этим летом — форма решает все
Стильный ремень. Фото: Freepik

В 2000-х трудно было представить модный образ без массивного ремня. Тогда он был не про удобство или поддержку брюк — это был настоящий герой аутфита. Его носили выше талии, чуть ли не под грудью, добавляя каждому луку немного гламура и дерзости. Все модные иконы того времени — от Рианны до Пэрис Хилтон — успели влюбиться в эту деталь.

Новини.LIVE расскажет, почему именно этот ремень снова в тренде.

Реклама
Читайте также:

Ремень, который должен быть у всех в гардеробе

Сегодня ремень XXL возвращается, но уже с новым характером. Он стал более элегантным, менее кричащим, и больше о стиле, чем о драме. Если когда-то он сочетался с обтягивающими бандажными платьями, то теперь с пушистыми шубами, романтичными платьями и широкими брюками. Balmain, например, показали массивные бордовые ремни на экошубах, а Chloé на талии поверх легких блуз с буфами.

Масивний ремінь знову на хвилі популярності
Массивный ремень. Фото из Instagram

Тренд подхватили и звезды. Например, широкий кожаный ремень может стать отличным дополнением белоснежному кружевному платью — получится сдержанно, но эффектно. Он не будет акцентировать внимание на себе, а наоборот добавит глубины и завершенности всему образу.

Широкий ремінь завжди доречний
Кожаный ремень в образе. Фото из Instagram

В 2025-м ремень XXL — это не просто аксессуар. Это та самая деталь, которая может "собрать" образ, сделать его интересным и свежим. Если хочется перемен, но без радикальных решений — просто добавьте выразительный ремень. И все, вы уже в тренде.

Ранее мы писали о том, какой стильный аксессуар можно увидеть чуть ли не в каждом образе Даши Квитковой.

Также мы сообщали, как по-разному можно стилизовать платок в образе.

лето мода тренды аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации