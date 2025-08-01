Кроссовки с нестандартной подошвой — что сейчас в моде

Девушка в белых кроссовках. Фото: Freepik

Пока одни модницы выбирают изящные балетки в стиле balletcore, другие остаются верными проверенному комфорту — кроссовкам. Сегодня на первый план выходят модели с необычными, даже немного "футуристическими" подошвами. Они не просто дополняют образ, а создают его. Если вы ищете кроссовки, которые сочетают характер, комфорт и трендовый вид, обратите внимание на эти три пары.

О них написало издание Vogue.

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Nike Shox

Эти кроссовки уже успели стать вирусными. Особенно модель Total 90 Shox Magia — современная интерпретация футбольной классики. Именно ее часто выбирает Пегги Гу, а за ней и десятки инфлюенсеров. Широкие подошвы с "пружинами" создают эффектную динамику и добавляют спортивного акцента к любому аутфиту.

Nike Shox. Фото: Vogue

Идеальны для тех, кто любит soccercore — тренд, вдохновленный эстетикой футбола. Носите их с джинсовыми юбками, широкими брюками или же оверсайз-футболками.

Asics Gel-Quantum Kinetic

Это модель, которая привлекает внимание с первого взгляда. Угловая подошва, насыщенные цвета, техничный силуэт — все вместе создает впечатление, будто это обувь из будущего. Но за впечатляющим дизайном стоит и функциональность — технология GEL, что обеспечивает отличную амортизацию.

Asics Gel-Quantum Kinetic. Фото: Vogue

Они отлично впишутся в городской гардероб: с шортами-бермудами, кроп-топами или трендовыми жилетами.

Nike Zoom Vomero Roam

Возможно, эта модель менее раскрученная, чем другие, но точно не менее стильная. Объемная двухцветная подошва сразу добавляет образу интересный акцент. Они подойдут не только к спортивной одежде — смело сочетайте их с платьями, юбками или даже вещами с анималистическими принтами.

Nike Zoom Vomero Roam. Фото: Vogue

Идеальный вариант для тех, кто ищет универсальные кроссовки на каждый день и на особый случай.

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