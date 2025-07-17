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Головна Мода У цьому взутті не варто подорожувати — не робіть цю помилку

У цьому взутті не варто подорожувати — не робіть цю помилку

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 08:40
Найгірше взуття для літа — не беріть його в поїздку
Взуття. Фото: Freepik

Літо — час пригод, але є одна річ, яка може зіпсувати навіть найкращу поїздку. Йдеться про взуття. Ви можете спланувати ідеальний маршрут, забронювати найзатишніший готель, але якщо на ногах щось незручне, про комфорт можете забути. Натерті п’яти, втомлені стопи, мозолі — і вся романтика літа кудись зникає.

Щоб цього не сталося, Новини.LIVE розповість про кілька типів взуття, які точно не варто брати ыз собою у відпустку.

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Невдале літнє взуття для подорожей

Високі підбори

Шпильки вдалий вигляд мають на фото, але точно не призначені для блукання вуличками старого міста чи прогулянок біля моря. Після години-двох у них ноги скажуть "досить", а якщо ви ще й потрапите на бруківку — враження будуть, але точно не ті, що планували. Замість них краще взяти стильні сандалі на плоскій підошві або легкі еспадрильї.

Взуття на підборах не завжди вдалий вибір
Взуття на підборах. Фото з Instagram

Своб (сабо-клоги)

Своб — це щось середнє між шльопанцями і кросівками: м’які, зручні, іноді навіть ортопедичні. Але на тривалі прогулянки вони не годяться. Через відсутність фіксації ноги й товсту підошву, що не гнеться, стопа швидко втомлюється. Ідеальні для дому або короткого виходу "до магазину", але точно не для мандрів.

Cабо класне взуття на літо, але не для подорожей
Сабо. Фото з Instagram

Балетки з тоненькою підошвою

Вони мають невинний, легенький й акуратний вигляд, але вже через пару годин можуть зіпсувати настрій. Тонка підошва не гасить удари, ноги швидко втомлюються, а п’яти натираються — особливо, якщо ви багато ходите.

Балетки не завжди зручне взуття
Балетки. Фото з Instagram

Зверніть увагу на дихаючі кросівки або сандалі зі зручною амортизацією.

Раніше ми писали про те, що дивні на вигляд босоніжки знову в тренді.

Також ми повідомляли про топові моделі кросівок цього літа й осені.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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