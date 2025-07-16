Дивні на вигляд, але трендові босоніжки — головні моделі літа 2025

Дівчина в босоніжках. Фото: Freepik

Цього літа мода вирішила трохи пожартувати і дала друге життя тим парам взуття, які ще нещодавно ми називали "незграбними", "дитячими" або "бабусиними". Замість витончених босоніжок — грубі сандалі з липучками, а замість мінімалістичних шльопанців — яскраві Crocs на платформі.

Про це пише Vogue.

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Crocs на платформі кольору фуксії

Ці сандалі не просто взуття, а повноцінний fashion-стейтмент. Фуксія на платформі, трохи глянцю, трохи гумору — і от ви вже гарантовано в центрі уваги. Така пара не залишиться непоміченою ні на пляжі, ні в місті. І хоч у когось вони викликають сумніви, але в цьому й суть — бути яскравою, незвичною і трохи зухвалою.

Crocs. Фото: Vogue

Поєднуйте із простими речами — білою сукнею, широкими джинсами або шортами. Ідеально для тих, хто не боїться виділятися.

"Бабусині" сандалі

Колись вони асоціювалися з туризмом і відпочинком у санаторії, тепер — це стильна пара для міста. Масивні, на товстій підошві, з широкими ремінцями — такі сандалі все частіше зʼявляються на модницях у сукнях і костюмах. Вони додають образу характеру, трохи грубості, але дуже сучасної. Це не просто взуття — це цілий вайб.

Birkenstock. Фото: Vogue

Сандалі на липучках

Так, це ті самі сандалі, які ми носили в дитинстві. Але тепер вони повернулися і з новим настроєм. Велкро-сандалі (а саме так їх модно називати) — це ідеальне взуття для активного літа. Вони зручні, міцно тримаються на нозі, підходять і для довгих прогулянок, і для подорожей.

ADIDAS. Фото: Vogue

Їх носять з яскравими шкарпетками, шовковими спідницями, оверсайз-сорочками чи навіть діловими штанами. Мода більше не боїться поєднувати непоєднуване — головне, щоб було зручно та зі смаком.

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