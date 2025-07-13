Сабо стало головним взуттям літа — стильні образи з ними на щодень

Літнє взуття. Фото: Freepik

Якщо ви досі шукаєте універсальне та стильне взуття на літо, варто звернути увагу на сабо. Цього сезону така модель стала справжнім хітом. Вона полюбилась модницям своєю зручністю та елегантністю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ідеальне поєднання з джинсами

Якщо ви шукаєте зручний літній образ з сабо, спробуйте поєднати це взуття з джинсами. На верх можна обрати футболку чи легку сорочку. Такий тандем пасуватиме усім та стане чудовим вибором на щодень.

Сабо та джинси. Фото з Instagram

Класичний лук

Для ділового образу варто поєднати сабо з класичними штанами та жилетом. На холоднішу погоду можна додати піджак. Не забудьте про аксесуари, аби довершити лук.

Класичний образ з сабо. Фото з Instagram

З трендовими штанами-аладінами

Чи не найстильніше поєднання цього літа — трендові штани-аладіни та сабо. Такий аутфіт підійде як для роботи, так й для романтичної вечері. Масивні аксесуари додадуть елегантності та ніжності.

Образ з сабо та штанами-аладінами. Фото з Instagram

Сабо полюбились модницям через комфорт та естетику. На щодень пасуватимуть моделі без підборів, а для особливих образів підійде елегантніша пара. Все залежить від ваших уподобань та стилю.

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