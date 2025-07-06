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Головна Мода Босоніжки з несподіваною деталлю — головний тренд сезону

Босоніжки з несподіваною деталлю — головний тренд сезону

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 18:07
Трендові босоніжки літа 2025 року — чим вони здивували модниць
Коричневі босоніжки. Фото: Freepik

Взуття влітку має бути комфортним та стильним водночас. Саме тому босоніжки ring sandals стали справжнім хітом цього сезону. Модниці просто шаленіють від всього однієї їхньої деталі.

Про це пише Vogue.

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Чому ring sandals стали такими популярними

Елегантні босоніжки без підборів стали цього літа справжнім скарбом для модниць. Вони полюбились через несподівану деталь — кільце, яке замінює прикрасу. На нозі це має дуже елегантний та ніжний вигляд.

Які босоніжки трендові цього літа
Босоніжки з металевим кільцем. Фото: Vogue

Ring sandals поєднують в собі естетику традиційних римських сандалів та вишуканий ювелірний акцент. Кільце, призначене для одного пальця, може бути металевим чи шкіряним. В будь-якому випадку це має неперевершений вигляд.

Трендові босоніжки літо 2025
Образ з чорною футболкою, білими штанами та босоніжками. Фото: Vogue

Такі босоніжки є базовими та вдало доповнять будь-який літній лук. Обирайте їх для святкових заходів чи під повсякденні наряди. Найпростіший образ з ring sandals — baggy-джинси й базова біла футболка.

Трендові босоніжки літо 2025
Образ із сукнею та босоніжками. Фото: Vogue

Аби створити елегантніший вигляд, поєднайте таку модель босоніжок із сукнею, й ідеальний образ для вечері чи літньої вечірки готовий. Додайте аксесуари, сумку та станьте справжньою зіркою вечора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які туфлі ідеально підійдуть як на літо, так і на осінь.

Також ми розповідали про те, що в моді зараз чоботи з 2000-х, модниці від них просто в захваті.

літо мода тренди взуття стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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