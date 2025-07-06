Трендові босоніжки літа 2025 року — чим вони здивували модниць

Коричневі босоніжки. Фото: Freepik

Взуття влітку має бути комфортним та стильним водночас. Саме тому босоніжки ring sandals стали справжнім хітом цього сезону. Модниці просто шаленіють від всього однієї їхньої деталі.

Про це пише Vogue.

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Чому ring sandals стали такими популярними

Елегантні босоніжки без підборів стали цього літа справжнім скарбом для модниць. Вони полюбились через несподівану деталь — кільце, яке замінює прикрасу. На нозі це має дуже елегантний та ніжний вигляд.

Босоніжки з металевим кільцем. Фото: Vogue

Ring sandals поєднують в собі естетику традиційних римських сандалів та вишуканий ювелірний акцент. Кільце, призначене для одного пальця, може бути металевим чи шкіряним. В будь-якому випадку це має неперевершений вигляд.

Образ з чорною футболкою, білими штанами та босоніжками. Фото: Vogue

Такі босоніжки є базовими та вдало доповнять будь-який літній лук. Обирайте їх для святкових заходів чи під повсякденні наряди. Найпростіший образ з ring sandals — baggy-джинси й базова біла футболка.

Образ із сукнею та босоніжками. Фото: Vogue

Аби створити елегантніший вигляд, поєднайте таку модель босоніжок із сукнею, й ідеальний образ для вечері чи літньої вечірки готовий. Додайте аксесуари, сумку та станьте справжньою зіркою вечора.

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