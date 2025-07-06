Трендовые босоножки лета 2025 года — чем они удивили модниц

Коричневые босоножки. Фото: Freepik

Обувь летом должна быть комфортной и стильной одновременно. Именно поэтому босоножки ring sandals стали настоящим хитом этого сезона. Модницы просто сходят с ума от всего одной их детали.

Об этом пишет Vogue.

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Почему ring sandals стали такими популярными

Элегантные босоножки без каблука стали этим летом настоящим сокровищем для модниц. Они полюбились из-за неожиданной детали — кольца, которое заменяет украшение. На ноге это выглядит очень элегантно и нежно.

Босоножки с металлическим кольцом. Фото: Vogue

Ring sandals сочетают в себе эстетику традиционных римских сандалий и изысканный ювелирный акцент. Кольцо, предназначенное для одного пальца, может быть металлическим или кожаным. В любом случае это имеет непревзойденный вид.

Образ с черной футболкой, белыми брюками и босоножками. Фото: Vogue

Такие босоножки являются базовыми и удачно дополнят любой летний лук. Выбирайте их для праздничных мероприятий или под повседневные наряды. Самый простой образ с ring sandals — baggy-джинсы и базовая белая футболка.

Образ с платьем и босоножками. Фото: Vogue

Чтобы создать более элегантный вид, сочетайте такую модель босоножек с платьем и идеальный образ для ужина или летней вечеринки готов. Добавьте аксессуары, сумку и станьте настоящей звездой вечера.

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