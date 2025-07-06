Трендовые босоножки лета 2025 года — чем они удивили модниц

Босоножки с неожиданной деталью — главный тренд сезона
Обувь летом должна быть комфортной и стильной одновременно. Именно поэтому босоножки ring sandals стали настоящим хитом этого сезона. Модницы просто сходят с ума от всего одной их детали.
Об этом пишет Vogue.
Почему ring sandals стали такими популярными
Элегантные босоножки без каблука стали этим летом настоящим сокровищем для модниц. Они полюбились из-за неожиданной детали — кольца, которое заменяет украшение. На ноге это выглядит очень элегантно и нежно.
Ring sandals сочетают в себе эстетику традиционных римских сандалий и изысканный ювелирный акцент. Кольцо, предназначенное для одного пальца, может быть металлическим или кожаным. В любом случае это имеет непревзойденный вид.
Такие босоножки являются базовыми и удачно дополнят любой летний лук. Выбирайте их для праздничных мероприятий или под повседневные наряды. Самый простой образ с ring sandals — baggy-джинсы и базовая белая футболка.
Чтобы создать более элегантный вид, сочетайте такую модель босоножек с платьем и идеальный образ для ужина или летней вечеринки готов. Добавьте аксессуары, сумку и станьте настоящей звездой вечера.
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