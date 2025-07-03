Взуття 2025 року, що вже розкупили модні дівчата — воно в тренді

Літнє взуття. Фото: Freepik

Завершення образу починається з пари взуття. Саме воно ставить фінальну крапку у вашому стилі. І влітку, коли хочеться легкості, на сцену виходить головний герой сезону — сандалі з кільцем на пальці, або як їх модно називають — Ring sandals.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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На перший погляд — просте взуття, схоже на в’єтнамки. Але ні, це вже зовсім інша історія. Без підборів, з мінімумом деталей, зате з одним елегантним акцентом — металевим кільцем, що охоплює палець. Воно і тримає ногу, і працює як прикраса. Ніби витончене кільце, але не на руці, а на нозі.

Ring sandals. Фото з Instagram

Універсальний солдат вашого гардероба

Ring sandals — це взуття-хамелеон. Одягніть їх із лляною сукнею і отримаєте романтичний настрій. З джинсами — трохи небрежної свободи. З костюмом вийде неочікувана, але влучна стилізація. Вони працюють з усім, не перетягують увагу, але створюють ефект "дорого і зі смаком".

Універсальне взуття. Фото з Instagram

Модна база літа

Стилісти вже встигли охрестити їх літнім маст-хевом. Можна вийти із дому в самому простому образі, але завдяки цим сандалям усе буде мати зібраний, лаконічний й дуже стильний вигляд. Ніби й не старалася, але вийшло шикарно.

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