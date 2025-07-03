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Главная Мода Главный хит лета — эта обувь мгновенно стала fashion-фаворитом

Главный хит лета — эта обувь мгновенно стала fashion-фаворитом

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 08:40
Обувь 2025 года, которую уже раскупили модные девушки — она в тренде
Летняя обувь. Фото: Freepik

Завершение образа начинается с пары обуви. Именно она ставит финальную точку в вашем стиле. И летом, когда хочется легкости, на сцену выходит главный герой сезона — сандалии с кольцом на пальце, или как их модно называют — Ring sandals.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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На первый взгляд — простая обувь, похожая на вьетнамки. Но нет, это уже совсем другая история. Без каблука, с минимумом деталей, зато с одним элегантным акцентом — металлическим кольцом, охватывающим палец. Оно и держит ногу, и работает как украшение. Будто изящное кольцо, но не на руке, а на ноге.

Просте, але водночас стильне взуття
Ring sandals. Фото из Instagram

Универсальный солдат вашего гардероба

Ring sandals — это обувь-хамелеон. Наденьте их со льняным платьем и получите романтическое настроение. С джинсами — немного небрежной свободы. С костюмом получится неожиданная, но меткая стилизация. Они работают со всем, не перетягивают внимание, но создают эффект "дорого и со вкусом".

Літнє взуття, що пасує майже під усе
Универсальная обувь. Фото из Instagram

Модная база лета

Стилисты уже успели окрестить их летним маст-хэвом. Можно выйти из дома в самом простом образе, но благодаря этим сандалиям все будет выглядеть собранно, лаконично и очень стильно. Вроде бы и не старалась, но получилось шикарно.

Ранее мы писали о том, какие летние образы можно создавать с сапогами этим летом.

Также мы сообщали, какие модные кроссовки будут самыми трендовыми этим летом.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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