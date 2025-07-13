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Главная Мода Сабо стали самой популярной обувью лета — с чем их носить

Сабо стали самой популярной обувью лета — с чем их носить

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 18:50
Сабо стало главной обувью лета — стильные образы с ними на каждый день
Летняя обувь. Фото: Freepik

Если вы до сих пор ищете универсальную и стильную обувь на лето, стоит обратить внимание на сабо. В этом сезоне такая модель стала настоящим хитом. Она полюбилась модницам своим удобством и элегантностью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Идеальное сочетание с джинсами

Если вы ищете удобный летний образ с сабо, попробуйте совместить эту обувь с джинсами. На верх можно выбрать футболку или легкую рубашку. Такой тандем подойдет всем и станет отличным выбором на каждый день.

Літні образи з сабо
Сабо и джинсы. Фото из Instagram

Классический лук

Для делового образа стоит совместить сабо с классическими брюками и жилетом. На более холодную погоду можно добавить пиджак. Не забудьте об аксессуарах, чтобы завершить лук.

Літні образи з сабо
Классический образ с сабо. Фото из Instagram

С трендовыми брюками-аладинами

Едва ли не самое стильное сочетание этого лета — трендовые брюки-аладины и сабо. Такой аутфит подойдет как для работы, так и для романтического ужина. Массивные аксессуары добавят элегантности и нежности.

Літні образи з сабо
Образ с сабо и брюками-аладинами. Фото из Instagram

Сабо полюбились модницам за комфорт и эстетику. На каждый день подойдут модели без каблуков, а для особых образов подойдет более элегантная пара. Все зависит от ваших предпочтений и стиля.

Напомним, ранее мы писали о том, какие босоножки этим летом стали самыми модными.

Также мы рассказывали о том, какая обувь этим летом стала настоящим любимцем модниц.

мода тренды обувь советы образ
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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