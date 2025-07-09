Взуття, що носили ще у 1980-х — тепер воно знову в моді

Стильні туфлі. Фото: Freepik

Мода 1980-х — це не лише масивні підплічники, неонові кольори й безстрашні образи. Це ще й взуття, яке мало характер. Воно не просто "підходило до лука", а створювало настрій. І от зараз дві пари з тієї епохи знову повертаються в гру.

Новини.LIVE розповість про них більше.

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Балетки — зручність, яка стала модною

Колись вони символізували простоту й жіночність. Ними надихались танцівниці, акторки, перші модниці. У 80-х їх носили усюди — і на роботу, і на прогулянку. А сьогодні вони знову на хвилі популярності. Але тепер з сучасним поглядом. Вони стали м’якшими, гнучкішими, ідеально поєднуються з вільними штанами або легкими сукнями. Вони стильні та зручні.

Модні балетки. Фото з Instagram

Двоколірні човники

Коли хочеться трохи гламуру — ці туфлі саме те. У 1980-х вони асоціювались з елегантністю та характером. Контрастний носок, лаконічна форма, невеликий каблук — вони ніби спеціально створені для того, щоб бути "родзинкою" в образі. І сьогодні вони знову з нами. З гострим носком, цікавою палітрою й неочікуваними поєднаннями. Їх носять із жакетами, сукнями, навіть з джинсами й завжди це має стильний вигляд.

Туфлі-човники. Фото з Instagram

Чому знову саме вони

Бо це взуття, яке говорить замість вас. В ньому є і впевненість, і легка ностальгія, і бажання виглядати бездоганно без зайвих зусиль. Воно не виділяється, але точно не залишиться непоміченим.

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