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Главная Мода Две пары из 80-х, которые модницы носят в 2025 году

Две пары из 80-х, которые модницы носят в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 11:21
Обувь, которую носили еще в 1980-х — теперь она снова в моде
Стильные туфли. Фото: Freepik

Мода 1980-х — это не только массивные подплечники, неоновые цвета и бесстрашные образы. Это еще и обувь, которая имела характер. Она не просто "подходила к луку", а создавала настроение. И вот сейчас две пары из той эпохи снова возвращаются в игру.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

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Балетки — удобство, которое стало модным

Когда-то они символизировали простоту и женственность. Ими вдохновлялись танцовщицы, актрисы, первые модницы. В 80-х их носили всюду — и на работу, и на прогулку. А сегодня они снова на волне популярности. Но теперь с современным взглядом. Они стали мягче, гибче, идеально сочетаются со свободными брюками или легкими платьями. Они стильные и удобные.

Балетки знову на хвилі популярності
Модные балетки в моде. Фото из Instagram

Двухцветные лодочки

Когда хочется немного гламура — эти туфли именно то, что нужно. В 1980-х они ассоциировались с элегантностью и характером. Контрастный носок, лаконичная форма, небольшой каблук — они будто специально созданы для того, чтобы быть "изюминкой" в образе. И сегодня они снова с нами. С острым носком, интересной палитрой и неожиданными сочетаниями. Их носят с жакетами, платьями, даже с джинсами и всегда это выглядит стильно.

Туфлі-човники можуть стати родзинкою в образі
Туфли-лодочки. Фото из Instagram

Почему снова именно они

Потому что это обувь, которая говорит вместо вас. В ней есть и уверенность, и легкая ностальгия, и желание выглядеть безупречно без лишних усилий. Она не выделяется, но точно не останется незамеченной.

Ранее мы писали о том, с какой трендовой деталью босоножки сейчас в моде.

Также мы сообщали, почему сапоги на лето могут быть мастхэв.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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