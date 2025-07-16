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Главная Мода Они снова в моде — босоножки, которые мы когда-то презирали

Они снова в моде — босоножки, которые мы когда-то презирали

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 18:15
Странные на вид, но трендовые босоножки — главные модели лета 2025
Девушка в босоножках. Фото: Freepik

Этим летом мода решила немного пошутить и дала вторую жизнь тем парам обуви, которые еще недавно мы называли "неуклюжими", "детскими" или "бабушкиными". Вместо изящных босоножек — грубые сандалии с липучками, а вместо минималистичных шлепанцев — яркие Crocs.

Об этом пишет Vogue.

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Crocs на платформе цвета фуксии

Эти сандалии не просто обувь, а полноценный fashion-стейтмент. Фуксия на платформе, немного глянца, немного юмора — и вот вы уже гарантированно в центре внимания. Такая пара не останется незамеченной ни на пляже, ни в городе. И хоть у кого-то они вызывают сомнения, но в этом и суть — быть яркой, необычной и немного дерзкой.

Влітку варто звернути увагу на яскраве взуття
Crocs. Фото: Vogue

Сочетайте с простыми вещами — белым платьем, широкими джинсами или шортами. Идеально для тех, кто не боится выделяться.

"Бабушкины" сандалии

Когда-то они ассоциировались с туризмом и отдыхом в санатории, теперь — это стильная пара для города. Массивные, на толстой подошве, с широкими ремешками — такие сандалии все чаще появляются на модницах в платьях и костюмах. Они добавляют образу характера, немного грубости, но очень современной. Это не просто обувь — это целый вайб.

Сандалі, що раніше носили хіба бабусі
Birkenstock. Фото: Vogue

Сандалии на липучках

Да, это те самые сандалии, которые мы носили в детстве. Но теперь они вернулись и с новым настроением. Велкро-сандалии (а именно так их модно называть) — это идеальная обувь для активного лета. Они удобны, крепко держатся на ноге, подходят и для долгих прогулок, и для путешествий.

Сандалі на липучках повернулись з новим настроєм
ADIDAS. Фото: Vogue

Их носят с яркими носками, шелковыми юбками, оверсайз-рубашками или даже деловыми брюками. Мода больше не боится сочетать несочетаемое — главное, чтобы было удобно и со вкусом.

Ранее писали о том, какую обувь из 80-х сейчас снова можно увидеть на улицах.

Также мы сообщали, какая неожиданная деталь в босоножках покорила сердца модниц.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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