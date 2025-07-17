Худшая обувь для лета — не берите ее в поездку

Обувь. Фото: Freepik

Лето — время приключений, но есть одна вещь, которая может испортить даже самую лучшую поездку. Речь об обуви. Вы можете спланировать идеальный маршрут, забронировать самый уютный отель, но если на ногах что-то неудобное, о комфорте можете забыть. Натертые пятки, уставшие стопы, мозоли — и вся романтика лета куда-то исчезает.

Чтобы этого не произошло, Новини.LIVE расскажет о нескольких типах обуви, которые точно не стоит брать с собой в отпуск.

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Высокие каблуки

Шпильки удачно выглядят на фото, но точно не предназначены для блуждания по улочкам старого города или прогулок у моря. После часа-двух в них ноги скажут "хватит", а если вы еще и попадете на брусчатку — впечатления будут, но точно не те, что планировали. Вместо них лучше взять стильные сандалии на плоской подошве или легкие эспадрильи.

Обувь на каблуках. Фото из Instagram

Своб (сабо-клоги)

Своб — это нечто среднее между шлепанцами и кроссовками: мягкие, удобные, иногда даже ортопедические. Но на длительные прогулки они не годятся. Из-за отсутствия фиксации ноги и толстой негнущейся подошвы стопа быстро устает. Идеальны для дома или короткого выхода "в магазин", но точно не для путешествий.

Сабо. Фото из Instagram

Балетки с тоненькой подошвой

Они выглядят невинно, легко и аккуратно, но уже через пару часов могут испортить настроение. Тонкая подошва не гасит удары, ноги быстро устают, а пятки натираются — особенно, если вы много ходите.

Балетки. Фото из Instagram

Обратите внимание на дышащие кроссовки или сандалии с удобной амортизацией.

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