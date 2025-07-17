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Главная Мода В этой обуви не стоит путешествовать — не совершайте эту ошибку

В этой обуви не стоит путешествовать — не совершайте эту ошибку

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 08:40
Худшая обувь для лета — не берите ее в поездку
Обувь. Фото: Freepik

Лето — время приключений, но есть одна вещь, которая может испортить даже самую лучшую поездку. Речь об обуви. Вы можете спланировать идеальный маршрут, забронировать самый уютный отель, но если на ногах что-то неудобное, о комфорте можете забыть. Натертые пятки, уставшие стопы, мозоли — и вся романтика лета куда-то исчезает.

Чтобы этого не произошло, Новини.LIVE расскажет о нескольких типах обуви, которые точно не стоит брать с собой в отпуск.

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Высокие каблуки

Шпильки удачно выглядят на фото, но точно не предназначены для блуждания по улочкам старого города или прогулок у моря. После часа-двух в них ноги скажут "хватит", а если вы еще и попадете на брусчатку — впечатления будут, но точно не те, что планировали. Вместо них лучше взять стильные сандалии на плоской подошве или легкие эспадрильи.

Взуття на підборах не завжди вдалий вибір
Обувь на каблуках. Фото из Instagram

Своб (сабо-клоги)

Своб — это нечто среднее между шлепанцами и кроссовками: мягкие, удобные, иногда даже ортопедические. Но на длительные прогулки они не годятся. Из-за отсутствия фиксации ноги и толстой негнущейся подошвы стопа быстро устает. Идеальны для дома или короткого выхода "в магазин", но точно не для путешествий.

Cабо класне взуття на літо, але не для подорожей
Сабо. Фото из Instagram

Балетки с тоненькой подошвой

Они выглядят невинно, легко и аккуратно, но уже через пару часов могут испортить настроение. Тонкая подошва не гасит удары, ноги быстро устают, а пятки натираются — особенно, если вы много ходите.

Балетки не завжди зручне взуття
Балетки. Фото из Instagram

Обратите внимание на дышащие кроссовки или сандалии с удобной амортизацией.

Ранее мы писали о том, что странные на вид босоножки снова в тренде.

Также мы сообщали о топовых моделях кроссовок этого лета и осени.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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