Які кросівки обрати на осінь 2025 — найтрендовіші моделі

Кросівки. Фото: Pexels

Кросівки — незамінне взуття на осінь. Вони пасують до будь-якого образу та завойовують серця модниць через свою зручність. Цього сезону в тренді будуть кілька моделей, на які варто звернути увагу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Яскраві моделі

Восени 2025 року на піку популярності будуть яскраві моделі кросівок. Вони привертатимуть увагу та стануть родзинкою образу. Кольори обирайте на свій смак, головне, аби це було яскраво та оригінально. Однак не варто засмучуватись, якщо ви любите стриманіші варіанти. Універсальні кольори, бежевий, чорний чи білий, також завжди будуть в моді.

Яскраві кросівки. Фото з Instagram

Кросівки з тваринним принтом

Не вийдуть з тренду цієї осені й кросівки з принтом. Ультрамодними будуть варіанти з тигровими плямами, зебровими візерунками чи зміїними мотивами. Таке взуття додасть яскравості й оригінальності в будь-який образ.

Кросівки з принтом. Фото з Instagram

Масивні кросівки

Це ще один безпрограшний варіант на цю осінь. Така модель підійде тим, хто любить самовиражатися. Сміливе, стильне та з характером — масивне взуття додасть особливої привабливості вашим осіннім лукам.

Масивні кросівки. Фото з Instagram

Ці кросівки можуть бути в різних варіаціях та дизайнах, однак всі вони точно завоюють серця модниць цієї осені. Якщо ви вже почали шукати взуття на холоднішу пору року, обов'язково зверніть на них увагу.

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