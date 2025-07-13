Какие кроссовки выбрать на осень 2025 — самые трендовые модели

Кроссовки. Фото: Pexels

Кроссовки — незаменимая обувь на осень. Они подходят к любому образу и завоевывают сердца модниц из-за своего удобства. В этом сезоне в тренде будут несколько моделей, на которые стоит обратить внимание.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Яркие модели

Осенью 2025 года на пике популярности будут яркие модели кроссовок. Они будут привлекать внимание и станут изюминкой образа. Цвета выбирайте на свой вкус, главное, чтобы это было ярко и оригинально. Однако не стоит расстраиваться, если вы любите более сдержанные варианты. Универсальные цвета, бежевый, черный или белый, также всегда будут в моде.

Яркие кроссовки. Фото из Instagram

Кроссовки с животным принтом

Не выйдут из тренда этой осенью и кроссовки с принтом. Ультрамодными будут варианты с тигровыми пятнами, зебровыми узорами или змеиными мотивами. Такая обувь добавит яркости и оригинальности в любой образ.

Кроссовки с принтом. Фото из Instagram

Массивные кроссовки

Это еще один беспроигрышный вариант на эту осень. Такая модель подойдет тем, кто любит самовыражаться. Смелая, стильная и с характером — массивная обувь придаст особую привлекательность вашим осенним лукам.

Массивные кроссовки. Фото из Instagram

Эти кроссовки могут быть в разных вариациях и дизайнах, однако все они точно завоюют сердца модниц этой осенью. Если вы уже начали искать обувь на более холодное время года, обязательно обратите на них внимание.

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