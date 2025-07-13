Какие кроссовки выбрать на осень 2025 — самые трендовые модели

Какие кроссовки будут в тренде этой осенью — топовые модели
Кроссовки — незаменимая обувь на осень. Они подходят к любому образу и завоевывают сердца модниц из-за своего удобства. В этом сезоне в тренде будут несколько моделей, на которые стоит обратить внимание.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Самые модные кроссовки осени 2025
Яркие модели
Осенью 2025 года на пике популярности будут яркие модели кроссовок. Они будут привлекать внимание и станут изюминкой образа. Цвета выбирайте на свой вкус, главное, чтобы это было ярко и оригинально. Однако не стоит расстраиваться, если вы любите более сдержанные варианты. Универсальные цвета, бежевый, черный или белый, также всегда будут в моде.
Кроссовки с животным принтом
Не выйдут из тренда этой осенью и кроссовки с принтом. Ультрамодными будут варианты с тигровыми пятнами, зебровыми узорами или змеиными мотивами. Такая обувь добавит яркости и оригинальности в любой образ.
Массивные кроссовки
Это еще один беспроигрышный вариант на эту осень. Такая модель подойдет тем, кто любит самовыражаться. Смелая, стильная и с характером — массивная обувь придаст особую привлекательность вашим осенним лукам.
Эти кроссовки могут быть в разных вариациях и дизайнах, однако все они точно завоюют сердца модниц этой осенью. Если вы уже начали искать обувь на более холодное время года, обязательно обратите на них внимание.
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