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Главная Мода Какие кроссовки будут в тренде этой осенью — топовые модели

Какие кроссовки будут в тренде этой осенью — топовые модели

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 11:14
Какие кроссовки выбрать на осень 2025 — самые трендовые модели
Кроссовки. Фото: Pexels

Кроссовки — незаменимая обувь на осень. Они подходят к любому образу и завоевывают сердца модниц из-за своего удобства. В этом сезоне в тренде будут несколько моделей, на которые стоит обратить внимание.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Яркие модели

Осенью 2025 года на пике популярности будут яркие модели кроссовок. Они будут привлекать внимание и станут изюминкой образа. Цвета выбирайте на свой вкус, главное, чтобы это было ярко и оригинально. Однако не стоит расстраиваться, если вы любите более сдержанные варианты. Универсальные цвета, бежевый, черный или белый, также всегда будут в моде.

Наймодніші кросівки осені 2025
Яркие кроссовки. Фото из Instagram

Кроссовки с животным принтом

Не выйдут из тренда этой осенью и кроссовки с принтом. Ультрамодными будут варианты с тигровыми пятнами, зебровыми узорами или змеиными мотивами. Такая обувь добавит яркости и оригинальности в любой образ.

Наймодніші кросівки осені 2025
Кроссовки с принтом. Фото из Instagram

Массивные кроссовки

Это еще один беспроигрышный вариант на эту осень. Такая модель подойдет тем, кто любит самовыражаться. Смелая, стильная и с характером — массивная обувь придаст особую привлекательность вашим осенним лукам.

Наймодніші кросівки осені 2025
Массивные кроссовки. Фото из Instagram

Эти кроссовки могут быть в разных вариациях и дизайнах, однако все они точно завоюют сердца модниц этой осенью. Если вы уже начали искать обувь на более холодное время года, обязательно обратите на них внимание.

Напомним, ранее мы писали о том, какие босоножки стали самыми популярными этим летом.

Также мы рассказывали о том, с чем носить сапоги летом — неожиданный тренд.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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